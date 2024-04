Fabiana Cantilo reveló que tiene que hacer dos shows por mes porqué gastó toda su plata: "Yo no laburo, soy lady vaga"

Fabiana Cantilo es una de las figuras más destacadas del rock argentino, habiendo surgido en la escena musical en la década de 1980 junto a renombrados artistas como Fito Páez y Charly García.

Podría pensarse que, tras muchos años en la industria, Fabiana Cantilo acumuló una gran fortuna y ahora disfruta de una vida cómoda, como suelen hacer otras estrellas que, después de alcanzar el éxito en la música, realizan inversiones para garantizar su futuro.

Sin embargo, la realidad de Fabiana Cantilo es bastante diferente, ya que necesita seguir haciendo música para mantenerse a flote. “Me gasté todo mi dinero. Tengo para vivir al día, sí. Está bueno porque sino no cantaría, estaría tirada abajo de una palmera y me chupa un huevo todo”, expresó la cantante.

"Por lo menos dos shows por mes tengo que hacer, ponele. Para pagar el alquiler porque encima no tengo casa. Yo digo: ‘Jodete por drogadicta’. Por serlo antes. Hace 11 años que no consumo. Me digo: ‘Jodete por no hacer las cosas bien’. No me quejo", compartió la artista durante una entrevista.

Fabiana Cantilo

En cuanto a los errores en su carrera, admitió que nunca fue ordenada y detalló en qué aspectos se equivocó: “Hacer todos esos despelotes, quedarte sin dormir, suspender shows, hace que los productores digan: ‘A esta no la voy a contratar’. Entonces, no tenía como Lali, como Fito que son gente ordenada, que les va bien y tienen la plata que se merecen porque laburan, porque son workaholic, además. Yo no. Yo soy lady vaga".

También subrayó que tuvo malas elecciones en relaciones, ya que excepto Fito Páez y Nahuel Lerena, todos los demás fueron "maltratadores y mujeriegos".