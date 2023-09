Fabiana Cantilo reveló que no la dejan ver a Charly García: "Ya dejé de insistir"

Fabiana Cantilo dio una extensa entrevista con el medio La Nación en la que habló sobre su relación con sus colegas y amigos con los que marcaron una época dorada del rock argentino: Charly García y Fito Páez.

"¿Estás en contacto con Charly?", le preguntó el periodista. "No me lo dejan ver y ya dejé de insistir", respondió la artista y aclaró que el que está en contacto "con la situación" es el músico rosarino Fito Páez. Además, apuntó que lo último que sabe sobre el ídolo del rock es que "no camina".

"No sé si no me quieren. No sé que pasó. Y no importa quiénes. Es raro todo. Ojalá pueda reencontrarme. Es triste. Yo me acuerdo de lo que era Charly. Tiene la edad de León (Gieco) y León está bárbaro. Es lo que pasa cuando tenés muchos problemas y no los podés solucionar", agregó.

🟣 FABI CANTILO EN ENTREVISTA | Reveló que no la dejan ver a Charly García pic.twitter.com/MzuRY9riqL — LA NACION (@LANACION) September 23, 2023

También se refirió a las adaptaciones de su historia a la ficción. En relación a 29 horas y media, la película sobre La dicha en movimiento, el primer disco de Los Twist, que se estrenará próximamente y tiene a la actriz Sofía Morandi en el lugar de Fabiana Cantilo, la cantante aclaró que "no tiene nada que ver con esa película".

"¿La van a estrenar? Porque yo no tengo nada que ver con esa película. No creo que la puedan estrenar, ¿eh? Porque la única Fabi Cantilo autorizada por mí es Mica (Riera)", sostuvo.

Micaela Riera, actriz que se convirtió en una revelación después de ponerse en el rol de Cantino en El amor después del amor, ya había sido seleccionada para interpretarla en la serie cuando la conoció. "Venía del lado de Fito que es un hombre del bien. Fito me devolvió todo lo que yo misma me saqué por consumir sustancias tóxicas".

A su vez, la artista habló sobre su primera reacción a la serie biográfica de Fito Páez. "Fui yo que dije que no iba a decir nada y no sé qué dije. Sí me parece que la forma de relatar los ensayos es muy infantil. Fito no quería eso, quería lo mismo que yo, pero cuando firmás un contrato con una plataforma tenés que acceder a algunas cosas", sostuvo y más adelante bromeó: "En el Gran Rex voy a preguntar: ¡quiénes vinieron por la serie?".

"¿Te habías distanciado de Fito?", le preguntaron. "No, no me había distanciado, pero ahora estamos más unidos que nunca y nadie sabe bien por qué. Yo siempre estoy ahí, pero él a veces se pone más fóbico. Él tiene su mujer, sus mujeres a lo largo de la vida y tiene hijos, ¡hijos! Yo tengo tres gatas y es un montón".

"Lo que cuenta la serie es un poco lo que pasó, yo no quería pero finalmente la hicimos. Llegamos a un acuerdo pero después a Fito mucho no le gustó lo que sucedió. Yo no quiero hablar, lo tiene que decir él, pero la forma en la que está contada es un poco infantil. El actor que hace de Fito (Iván Hochman) es un genio, pero Fito tiene más carácter. No era tan sumiso de joven, era una bestia. Santo de mi alma, no te dabas cuenta todo lo que sufría. Cuando vi la serie me puse a llorar. ¡Perdón Fito! Yo la ligué sin comerla ni beberla. Es un montón. Podría haberme opuesto (a la serie), pero no me importaba por que yo blanqueé mi problema con las drogas, pero hay un montón de cosas inventadas y otras que pasaron y que no se cuentan", opinó Cantilo.