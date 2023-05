¿Cómo se hizo la serie de Fito Páez? Su responsable cuenta los secretos del éxito de Netflix

Desde que se estrenó el pasado miércoles 26 de abril, El amor después del amor ocupa los ojos, las mentes y los corazones de los espectadores de Netflix. La serie que cuenta los primeros 30 años de vida y trayectoria del cantautor argentino Fito Páez es lo más visto de la plataforma tanto en Argentina como en Uruguay, y su éxito se debe en buena medida a cómo la ficción logró juntar distintos ingredientes -la música, el guion, las actuaciones de sus protagonistas, el diseño de producción- para cautivar tanto al público más fanático como al que tiene un conocimiento y un acercamiento más superficial al artista rosarino.

Detrás de todo el proceso de trabajo de la serie está la figura de Juan Pablo Kolodziej, showrunner (es decir, el responsable y supervisor general del proyecto) de El amor después del amor, además de productor audiovisual y representante del músico. En diálogo con El Observador, el productor argentino -que vivió durante trece años de su vida en Uruguay- contó como fue el trabajo para llevar la vida de Páez a la pantalla y detalló algunos de los secretos detrás de esta ficción, en medio de una vorágine de celebraciones por los logros del proyecto y de la atención lógica que tenía ya de por sí su lanzamiento.

"Me mandan un montón de mensajes diciendo que lloraron toda la serie. Y es hermoso, pero nunca fue el objetivo hacer eso, sino hacer un homenaje a esos años. Pero bueno, se mete en la fibra íntima de mucha gente y eso está buenísimo", explica Kolodziej y le da pie, así, a la siguiente charla.

¿Cómo se lidia con las expectativas que genera un proyecto como este en el público? Imagino que no es fácil meterse con una figura tan querida y popular y estar a la altura de las expectativas.

Es una doble respuesta. Son dos responsabilidades diferentes: primero frente al artista, frente a Fito Páez. Es la responsabilidad de contar su vida. Ante una persona que tiene la trayectoria y la vigencia que tiene, es bravo. Es una responsabilidad enorme. Y después, claro, una responsabilidad enorme con las distintas audiencias. El primer público es el fan de Fito, el que sigue lo que hace todos los días de su vida, al que le tenés que contar un relato que esté a la altura de sus expectativas. Y después a la gente que por supuesto vivió esa época, que conoce los 80. La serie es un espejo del espíritu de los 80, de una cultura y un movimiento de músicos, que salieron a ser una especie de contracultura con el rock y salieron al mundo. Entonces, con toda esa gente que vivió esa época, o que ama esa época, tenés una responsabilidad también. Creo que estamos a la altura y eso nos da una gran satisfacción.

¿Hasta dónde se metió Fito en el proceso de contar su propia historia?

Todos los guiones de la serie están construidos en base a conversaciones con Fito. Los guionistas se juntaron con él durante casi un año. Después vino la pandemia, y durante ese momento Fito escribió sus memorias, Infancia y juventud. Eso también sirvió como una base muy importante para los libretos. Y bueno, en todo ese proceso de construcción de los guiones Fito tuvo una gran incidencia asesorando. Y después, en la producción, estuvo involucrado pero más desde el lugar de asesor.

¿Y hubo alguna instancia de algún evento o alguna situación que ustedes querían poner en el guion y a Fito no le gustaba?

No, la verdad que fue algo muy fluido. Él nunca tuvo inconvenientes en mencionar sus costados oscuros y sus costados luminosos. Fito es un amante del cine, con lo cual entiende que las historias se tienen que contar como son, y sobre todo las historias de vida. Algo que fue muy positivo y generoso de su parte fue nunca ocultar nada, sino contar todo lo que se tuviera que contar y que funcionara para el cuento que estamos contando. Así que en ese sentido, si existe alguna cosa que en un momento estaba y después no estuvo, fue por cuestiones narrativas, no por una cuestión de no hablar de algo.

¿Cómo fue el proceso de casting, y en particular el proceso que termina con Iván Hochman elegido como el que interpreta a Fito?

Desde el primer momento no queríamos que hubiesen actores conocidos interpretando a estos personajes. Porque Fito está vigente, igual que casi todos los personajes que aparecen en la serie, como Charly García o Fabiana Cantilo, son gente que está. No solamente son figuras importantes de aquel momento, son figuras muy actuales. Entonces, para que el espectador se creyera que estábamos viendo la mejor versión posible de esos personajes, necesitábamos gente desconocida. No queríamos que la gente dijera "es fulano que es famoso, disfrazado". Fue un proceso largo para encontrar a Iván, tardamos unos ocho o nueve meses. Hicimos un casting abierto para todos los personajes. Priorizamos una contextura física general, pero nunca priorizamos el parecido físico. Aunque en algunos casos tuvimos la suerte de un gran parecido físico además. Pero siempre priorizamos la actuación y una contextura general. Creímos que desde la caracterización podíamos hacer algo que se aproximara bastante a estos artistas. Y siempre plantear que son versiones de esos personajes reales, no van a buscar ser exactamente iguales.

No es una imitación.

Exacto. Iván apareció a los ocho nueve meses después de un proceso en el que más de 200 actores quedaron en un primer filtro de preselección. Llegaron de todos lados, no solamente Argentina. Finalmente, en la última selección, todos acordamos que tenía que ser Iván. Estamos muy orgullosos de haber podido encontrarlo porque era una búsqueda muy difícil.

¿Cómo fue el trabajo con la música, desde la selección hasta en qué momentos usarla?

Todo lo que es la música de Fito ya se planteó desde los guiones. Desde esa etapa sabíamos que temas se iban a tocar, dentro de una selección de temas icónicos suyos. O sea, los temas que en su momento de salida fueron hits, que contribuyeron a las a las escaladas rápidas de popularidad que tuvo dentro de su carrera. Con lo cual, estaba toda esa parte más de composición, de cómo se hicieron, el backstage de esos temas. Eso era interesante contarlo. Hicimos una especie de planilla de Excel con las distintas secciones en las que la música tenía un rol. Por un lado esas canciones de Fito y el backstage de su creación, por otro lado las canciones en vivo, por otro las que tocaban en la sala de ensayo, después las que tocan en los conciertos. Aparte teníamos las canciones que se tocaban en vivo pero de otros músicos como Virus, lo de la etapa de la Trova rosarina, que fue la primera época en la que Fito tocó a nivel profesional. Otra categoría eran las canciones que se incorporan en la narrativa para transmitir la atmósfera de época. Entonces ahí hicimos una selección muy fina, como si fuéramos un equipo de programadores de una radio de hits de los 80 en donde dijimos, "en este momento tiene que ir Canción para mi Muerte, en este momento tiene que ir esta". Y cada canción que está puesta es una canción de la época que estamos contando en este capítulo o en ese momento.

¿Se grabaron las canciones de nuevo para la serie?

Grabamos todo de vuelta, pero no grabó Fito. Siempre el espíritu fue, y esto fue hablado con Fito, poder hacer las versiones originales para la serie. Con lo cual, toda la música en vivo que escuchás en la serie fue grabada especialmente por los actores. Como para hacerlo lo más real posible.

Netflix

Yendo a lo narrativo, ¿en qué momento se dieron cuenta que lo central de la historia eran los vínculos de Fito, desde su padre y su abuela hasta parejas y colegas?

Es que la vida de Fito, como cualquier persona que camina en una sociedad, está basada en los vínculos que son parte de nuestra existencia y son los que nos acompañan en la construcción de nuestra vida. Es inevitable. Siempre lo que quisimos fue, también desde un punto de vista conceptual, bajarlo a la tierra y mostrarlo como un ser humano, como cualquier otro. La única diferencia es que es un artista sublime y que por eso se destaca en su arte, pero después es una persona que tiene sus vínculos, sus amores, sus desamores, sus tragedias, sus éxitos y todo eso está marcado por los vínculos. Lo que pasa es que en el caso de Fito, sus vínculos están relacionados a otras personas que también fueron muy importantes para la cultura musical. Y por supuesto, sus vínculos familiares, que al igual que cualquier otra persona, nos marcan nuestros padres, nuestros abuelos, las pérdidas de ellos. Entonces siempre quisimos también bajar todo eso. Esta es la historia de Fito Páez, pero es la historia de una persona. Y tratamos de hacerlo lo más realista posible en ese sentido.

¿Cómo fue el trabajo de documentación para determinar la ropa que usaban los personajes, los instrumentos y todos los demás detalles?

Ese es un trabajo de archivo y de documentación enorme que hicimos con el equipo. Cada área tenía la responsabilidad de hacer un archivo de documentación porque lo que queríamos era ser lo más fieles posibles a la época. Tanto en la historia como en el arte. Personalmente soy un creyente de que la suma de detalles hacen que el espectador se termine creyendo lo que está viendo. Porque el vestuario habla, el vestuario es un lenguaje. El arte habla, es otro lenguaje. Así como habla la música. Entonces creo que el combo de todo eso hizo que esta serie la gente se la crea y que realmente le transmite el espíritu. Por un lado tuvimos toda la documentación propia de Fito. Nos facilitó su álbum familiar, con fotos de la familia. A partir de eso pudimos construir lo que era el contexto y el universo de una familia de clase media de Rosario en los años 60 y los 70. Y después, mucha documentación ya de la época de Fito siendo más famoso. En todos los shows y los momentos importantes de la serie, el personaje tiene exactamente la misma ropa que usó Fito en esos años. Ropa que por supuesto tuvimos que poner a fabricar.

Julieta Horak/Netflix

Fito Páez junto a los actores que lo encarnan en la serie

¿Puede haber una segunda temporada?

No lo sabemos todavía. Yo creo que es un cuento que en este momento cierra muy bien y muy lindo. Es una historia de superación de una persona que se ha caído muchas veces y que se levanta permanentemente hasta el día de hoy. Y creo que cierra de una forma que ya es bonita. Después, si hay una segunda temporada, bueno, se verá. Pero por ahora es esto, y estamos muy contentos de lo que hemos hecho.