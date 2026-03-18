El Festival del Olimar publicó su grilla: de Braulio López a Ratones Paranoicos y Matías Valdez

El tradicional Festival del Olimar anunció la grilla de artistas que se presentarán en la 52ª edición del evento a orillas del río en el departamento de Treinta y Tres. El evento, uno de los más populares y tradicionales de Semana de Turismo, se realiza año a año con entrada libre y gratuita.
Desde el sábado 28 de marzo hasta el jueves 2 de abril se presentarán más de 60 propuestas artísticas, entre bandas locales, nacionales e invitados internacionales.
El festival, que lleva el nombre del maestro Ruben Lena, comenzará con cuatro noches dedicadas al canto popular con artistas como Braulio López, Ruben Rada y Agarrate Catalina, Larbanois y Carrero, Copla Alta o Catherine Vergnes.
Mientras que el énfasis del miércoles 1º de abril estará en bandas de rock como La Triple Nelson, Los Pericos, Turf o Ratones Paranoicos y el cierre de la semana se hará en la noche del jueves al ritmo de música tropical con artistas como Rombai, The la planta, Luck Ra, Matías Valdez y La Penúltima.
La grilla completa del Festival del Olimar
Domingo 28
Jera Guyra
Re Dirección
Pablo Olalde
Santiago Echavalete
Braulio López
Marcelo Ledesma
Julieta Rada
Ruben Rada y Agarrate Catalina
Negrucho Mateu
Canario Martínez
Domingo 29
De Buena Madera
Los de Acá
Los del Medio
Diana Ramundey
Enzo Castro
Numa y El Alemán
Larbanois y Carrero (Emiliano y El Zurdo)
Copla Alta
Toda America
Lunes 30
Bernardo Miraballes
Los Yaravi
Mario Martinelli
Matias Mandian
Alejandra Recoba
Pancho Ruiz
Solipalma
Jorge Nasser
Cerno
Catherine Vergnes
Martes 31
De tal Palo
Javier Seugi
Dúo Raices
Diego Manara
Tantoman
José Ituarte
Julio Victor El Zucará
Anita Valiente
Manuel Diaz
Walter Zeballos
Tabaré Cardozo
Miércoles 1° – "Noche de rock"
Las 12 vidas de Atenea
Joaquín Rojas
Rewind
Chetto Reggae
La triple Nelson
Los Pericos
Turf
Ratones Paranoicos
Jueves 2 – "Noche de Música Tropical"
Bronko
Bola 8
Valentina Sosa
Rombai
The la planta
Luck Ra
Matías Valdez
La Penúltima