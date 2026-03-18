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El Festival del Olimar publicó su grilla: de Braulio López a Ratones Paranoicos y Matías Valdez

Más de 60 propuestas artísticas, entre bandas locales, nacionales e invitados internacionales se presentarán en la Semana de Turismo en Treinta y Tres

18 de marzo de 2026 17:40 hs
El Festival del Olimar prepara su 52ª edición

El Festival del Olimar prepara su 52ª edición

El tradicional Festival del Olimar anunció la grilla de artistas que se presentarán en la 52ª edición del evento a orillas del río en el departamento de Treinta y Tres. El evento, uno de los más populares y tradicionales de Semana de Turismo, se realiza año a año con entrada libre y gratuita.

Desde el sábado 28 de marzo hasta el jueves 2 de abril se presentarán más de 60 propuestas artísticas, entre bandas locales, nacionales e invitados internacionales.

El festival, que lleva el nombre del maestro Ruben Lena, comenzará con cuatro noches dedicadas al canto popular con artistas como Braulio López, Ruben Rada y Agarrate Catalina, Larbanois y Carrero, Copla Alta o Catherine Vergnes.

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Mientras que el énfasis del miércoles 1º de abril estará en bandas de rock como La Triple Nelson, Los Pericos, Turf o Ratones Paranoicos y el cierre de la semana se hará en la noche del jueves al ritmo de música tropical con artistas como Rombai, The la planta, Luck Ra, Matías Valdez y La Penúltima.

La grilla completa del Festival del Olimar

Domingo 28

Jera Guyra

Re Dirección

Pablo Olalde

Santiago Echavalete

Braulio López

Marcelo Ledesma

Julieta Rada

Ruben Rada y Agarrate Catalina

Negrucho Mateu

Canario Martínez

Domingo 29

De Buena Madera

Los de Acá

Los del Medio

Diana Ramundey

Enzo Castro

Numa y El Alemán

Larbanois y Carrero (Emiliano y El Zurdo)

Copla Alta

Toda America

Lunes 30

Bernardo Miraballes

Los Yaravi

Mario Martinelli

Matias Mandian

Alejandra Recoba

Pancho Ruiz

Solipalma

Jorge Nasser

Cerno

Catherine Vergnes

Martes 31

De tal Palo

Javier Seugi

Dúo Raices

Diego Manara

Tantoman

José Ituarte

Julio Victor El Zucará

Anita Valiente

Manuel Diaz

Walter Zeballos

Tabaré Cardozo

Miércoles 1° – "Noche de rock"

Las 12 vidas de Atenea

Joaquín Rojas

Rewind

Chetto Reggae

La triple Nelson

Los Pericos

Turf

Ratones Paranoicos

Jueves 2 – "Noche de Música Tropical"

Bronko

Bola 8

Valentina Sosa

Rombai

The la planta

Luck Ra

Matías Valdez

La Penúltima

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