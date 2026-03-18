El Festival del Olimar publicó su grilla: de Braulio López a Ratones Paranoicos y Matías Valdez

El tradicional Festival del Olimar anunció la grilla de artistas que se presentarán en la 52ª edición del evento a orillas del río en el departamento de Treinta y Tres. El evento, uno de los más populares y tradicionales de Semana de Turismo, se realiza año a año con entrada libre y gratuita.

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Desde el sábado 28 de marzo hasta el jueves 2 de abril se presentarán más de 60 propuestas artísticas, entre bandas locales, nacionales e invitados internacionales.

El festival, que lleva el nombre del maestro Ruben Lena, comenzará con cuatro noches dedicadas al canto popular con artistas como Braulio López, Ruben Rada y Agarrate Catalina, Larbanois y Carrero, Copla Alta o Catherine Vergnes.

Mientras que el énfasis del miércoles 1º de abril estará en bandas de rock como La Triple Nelson, Los Pericos, Turf o Ratones Paranoicos y el cierre de la semana se hará en la noche del jueves al ritmo de música tropical con artistas como Rombai, The la planta, Luck Ra, Matías Valdez y La Penúltima.