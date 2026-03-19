Media Show Uruguay: cómo se prepara la convención sobre el presente y los desafíos de los medios, el entretenimiento y el deporte

Montevideo recibirá este 25 y 26 de marzo la 23° edición del Media Show Uruguay , la convención de medios e industria audiovisual que reúne a las distintas ramas y figuras de este rubro para conversar, intercambiar y analizar lo que está sucediendo a nivel local e internacional dentro de este campo.

Este año, dos ejes atravesarán las dos jornadas de paneles, conferencias, entrevistas y charlas: por un lado, los desafíos actuales de la industria y de los medios; los cruces entre medios tradicionales y plataformas y las nuevas formas de narrar noticias, ficciones y entretenimiento.

Por otro lado, en año mundialista y con los recientes cambios en la cesión de derechos de transmisión del fútbol uruguayo, el deporte será protagonista del Media show, con la participación no solo de periodistas y creadores de contenido deportivo, sino también de dirigentes de clubes y la Asociación Uruguaya de Fútbol, así como de la Mutual de futbolistas profesionales.

En la previa al evento, El Observador —que será uno de los medios expositores en el Media Show— conversó con María Soto , presidenta de la organizadora de la convención, Grupo ISOS. Soto contó cómo se armó la grilla del Media Show, y habló sobre el panorama actual de los medios y la industria audiovisual uruguaya. A continuación, un resumen de la charla.

¿Cómo fue el armado de la grilla de este año del Media Show?

Hicimos mucho foco en noticias y deportes, que son dos de los pilares hoy para los medios tradicionales, por los que se siguen consumiendo además de los eventos en vivo. Lo de las noticias es lógico, la gente quiere estar enterada de lo que sucede en su país y en su ciudad. Y con el deporte este año justo es muy particular en Uruguay, por lo que está pasando con los derechos del fútbol, que acaban de adjudicarse, y además, y más importante aún, el Mundial. Entonces es ideal contar cómo se preparan los medios, los periodistas, cómo se preparan las empresas para hacer esa cobertura internacional. Y también invitamos a los cuadros de fútbol, más allá de la AUF, para que también nos cuenten cómo trabajan en la interna y para que puedan intercambiar con las distintas audiencias. ¿Cómo están trabajando con los jugadores, con las marcas, con las audiencias? ¿Cómo hacen para posicionarse más? ¿Cómo colaboran entre clubes para poder volverse más visibles y poder ser más competitivos? El tema del deporte estaba un poco separado, todo lo que era el mundo del fútbol estaba separado de la industria audiovisual, y hoy ya están formando parte. Lo importante es involucrar a los verdaderos protagonistas, que son los clubes, los jugadores, los dirigentes, y que estén en contacto con la industria audiovisual, que hoy genera mucho más contenidos deportivos, porque hoy no solamente se televisa un partido de fútbol masculino, sino también un partido de fútbol femenino, el básquetbol, y las distintas disciplinas deportivas.

Incluso hoy los clubes generan mucho contenido audiovisual para sus redes, plataformas como YouTube. Hay casos internacionales de equipos que se alían con plataformas de streaming para hacer documentales o series.

Las audiencias más jóvenes generalmente no sintonizan directamente el partido en la pantalla de televisión como lo podemos mirar los más grandes, sino que es a través de un comentarista o un streamer deportivo. Por eso también esta vez vamos a tener por primera vez un panel de streamers deportivos que hoy ya son profesionales de nuestra industria. Antes vos hablabas de los canales de televisión abierta, los canales de pago, las radios. Hoy ya tenés que incluir también el contenido deportivo y las transmisiones que se hacen por internet. Y a su vez tenés todo el contenido de noticias, formatos en vivo, que va todo a través de internet. Y no dejamos de focalizarnos en el tema de las telefónicas, porque también es necesario tener una buena internet para poder producir streaming, además de que estas empresas ahora también producen contenido o tienen plataformas.

¿Cómo se está dando acá en Uruguay la convivencia de streaming con medios tradicionales?

La competencia siempre es buena. Quizás en algún momento algunos de los canales tradicionales de nuestra industria veían como un enemigo a YouTube, pero hoy te das cuenta que pueden convivir, y que te tenés que poner mucho más creativo a la hora de producir tus contenidos. Los medios tradicionales (portales de noticias, canales, radios) están incursionando en streaming, y eso está buenísimo porque ahí van a captar quizás a otras audiencias que están ahí, que les gusta ese formato, que están familiarizadas con él, o incluso a audiencias más “viejas” que también quieren incursionar en el streaming y empezar a ver ahí el contenido que antes veían en la televisión o leían en un diario. Es una manera de ir siguiendo a las audiencias, innovando y adaptándose, como le pasó a los directores de cine o a los actores que hoy hacen series o películas para los canales de siempre pero también para plataformas, porque no es competencia, sino formas de sumar más audiencia y captar a otros públicos, que en definitiva es lo que querés. Son canales distintos para llegar a públicos distintos, que ahora están más fragmentados.

En los últimos años, Uruguay se ha fortalecido como locación habitual para la industria audiovisual (publicidades, series, películas), otra rama de la industria que van a incluir en el evento.

Acá se está impulsando desde las instituciones del gobierno vinculadas al audiovisual, y ya están produciendo acá Netflix, Amazon, HBO Max. Por eso también incluimos un panel con actores que también son creadores, como César Troncoso, Noelia Campo, Juan Minujín, sobre el presente de la industria, los cambios, y cómo hacen ellos para captar recursos, atraer plataformas, cómo conectarse con productores, apoyos institucionales, fondos.

Volviendo a los medios, ¿qué desafíos están atravesando ahora acá en Uruguay?

Bueno, obviamente que siempre está el desafío de conseguir clientes, el poder hacer solvente tu negocio, que es algo que pasa en Uruguay, en Argentina, en Chile, en todos lados. Quizás antes estaban todos pendientes del tema del rating y que hoy quizás también lo estén, pero hay otras maneras de mostrar que tenés una audiencia.

Por otro lado, es un desafío tener programas que sean atractivos. El vivo sabemos que es importante pero también es muy costoso. Entonces el tener equipamiento audiovisual y a su vez equipo humano, el talento para poder mantener esos formatos necesita un respaldo. Yo no digo del gobierno, pero sí de la industria para poder producir buenos contenidos. Entonces, ahí es un debate que se está dando de si hay que apoyar o no hay que apoyar. La producción audiovisual de un país es sumamente importante para dar a conocer el país, para dar a conocer la idiosincrasia, para fomentar también la cultura, el poder ser creativo, es arte, entonces hay que fomentarlo.

Yo creo que el gran desafío hoy es captar audiencia. A los canales abiertos, tradicionales, quizás la gente joven no los ve tanto. Pero por otro lado, esos mismos canales pueden tener sus contenidos en otras plataformas que logran llegar a las audiencias más jóvenes. Y de hecho fue un fenómeno que sucedió con Gran Hermano, con Pluto TV y luego con YouTube, con los streams en vivo. Y ahí captan esa otra audiencia que quizás no está en la pantalla tradicional. Entonces, si vas a los números, el canal logró el objetivo. Y con creces, pero no lo logró solo a través del tradicional, sino también lo logró a través de la plataforma. Creo que el desafío hoy, para los medios tradicionales, es también estar en las otras plataformas. No descuidar su plataforma tradicional, pero estar en las otras. Y lo están logrando. Lo están logrando de distintas maneras. En la radio son las cámaras en el estudio, en la televisión son los streamings derivados, por ejemplo. O medios escritos que incluyen video y streaming. Te vas reinventando para ir detrás de las distintas audiencias, que no va tanto por una cuestión de edad, sino de hábitos de consumo, que también cambiaron.