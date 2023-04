La reacción de Fabiana Cantilo a la serie de Fito Páez: "Les dejo la posta"

Fito Páez puso a rodar el aniversario de El amor después del amor. Primero con una gira que conmemora los 30 años de la publicación del disco más vendido en la historia del rock argentino y ahora con un serie. Este miércoles se estrenó la biopic del músico rosarino en Netflix y rápidamente se volvió un tema de conversación en las redes sociales en la que también forman parte los protagonistas de su historia.

Como la cantante argentina Fabiana Cantilo, quien fue pareja de Páez durante seis años en los turbulentos años 80 y una de las protagonistas de la serie –interpretada por Micaela Riera– que sigue la creación y el ascenso del músico.

Cantilo utilizó sus redes sociales para reaccionar a la serie de Netflix, primero con una foto de los dos en la que se describe como "the originals" (los originales) junto a una cita de uno de los clásicos del rosarino dedicado a Cantilo: “Cada vez que pienso en vos, fue amor”.

Este jueves compartió un video con fotos y videos sobre esa historia de amor y rock que continua como una relación amistosa entre ambos. “Antes de ir a girar por Europa, les dejo la posta”, escribió la cantante en una publicación en Twitter.

🌟 Antes de ir a girar por Europa, les dejo la posta.



❤️➡️❤️



➡️“Dinosaurito” video de @francolcesario ⬇️ pic.twitter.com/PixvZCxdz1 — Fabiana Cantilo (@FabianaCantilo) April 27, 2023

La canción que une todos los recuerdos es Dinosaurito, el tema que Cantilo lanzó en 2019 como parte del disco Cuna de piedra en el que se refiere a su relación con Fito Páez. "Mi adorado dinosaurito genial", le dice.

Ganamos batallas

De vil metal contra el mal

Tan jóvenes, tristes, valientes

Tan brillantes sin saber

Remando la eterna tormenta

De los tiempos del amor

La relación entre Páez y Cantilo empezó a comienzos de la década del 80', cuando coincidieron en la banda de Charly García, armada para grabar Clics modernos. Se vieron por primera vez en una oficina que daba a la intersección de Rodríguez Peña con avenida Santa Fe: “Era el monumento a la juventud. Solo pude mirarla de refilón en los siguientes minutos. Se produjo un hermoso silencio al encontrarnos. Nos dimos un beso de circunstancia. Era de una belleza sobrenatural. Me intimidaba”, recordó Páez en su libro Infancia & juventud.

“Los demás no me dirigieron la palabra hasta varias jornadas más tarde, salvo Fabiana Cantilo. Me preguntó si me interesaban los ovnis. Le dije que sí. ¿Qué otra cosa ibas a contestarle a la muchacha más hermosa del mundo?”, apuntó.

El vínculo terminó en 1990. "Era un tipo maravilloso, y yo me sentía muy cuidada con él. Aunque éramos dos piscianos y el mundo explotaba", recordó ella en una entrevista con Clarín.

Durante la primera noche de la gira aniversario de El amor después del amor en una noche con entradas agotadas en el Movistar Arena de Buenos Aires, el pasado 20 de setiembre, Fito se refirió a sus dos grandes musas y amores: "Las figuras omnipresentes de Fabi Cantilo y Cecilia Roth me brindaron ese marco de amor hermoso para poder desarrollar esas canciones", dijo.

En la primera parte del show, Fabiana Cantilo subió la escenario para cantar con Páez Dos días en la vida, Brillante sobre el mic y A rodar mi vida. Más tarde volvió a poner su impronta en Yo vengo a ofrecer mi corazón. Recibió también una dedicatoria explícita en Creo: "Este es todo para vos”, comentó él.