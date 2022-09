El conmovedor momento entre Fito Páez, Fabiana Cantilo y Cecilia Roth en pleno show

Fito Páez puso a rodar la gira aniversario de El amor después del amor en una noche con entradas agotadas en el Movistar Arena de Buenos Aires. Esta nueva gira, que le rendirá homenaje a los treinta años del álbum el más vendido en la historia del rock argentino, espera encontrarse con un público lleno de cariño hacia una pieza musical que sigue rompiendo récords con el pasar de los años.

Cuando habla del álbum, el cantante y compositor suele destacar el aporte de sus parejas, también artistas, para la conformación del disco. "Las figuras omnipresentes de Fabi Cantilo y Cecilia Roth me brindaron ese marco de amor hermoso para poder desarrollar esas canciones", dijo en su 30 aniversario. Y durante la primera noche del tour, que tendrá ocho funciones en Buenos Aires en esta primera etapa, las dos fueron protagonistas de momentos entrañables.

Instagram @fitopaezmusica

Fabiana Cantilo

En la primera parte del show, Fabiana Cantilo subió la escenario para cantar con Páez Dos días en la vida, Brillante sobre el mic y A rodar mi vida. Más tarde volvió a poner su impronta en Yo vengo a ofrecer mi corazón. Recibió también una dedicatoria explícita en Creo: "Este es todo para vos”, le dijo él.

En medio de la noche, las miradas se enfocaron en la actriz durante Un vestido y un amor, la canción que compuso a partir del día en el que se conocieron. “¿Está Cecilia por allí?”, preguntó Páez mientras la buscaba entre el público.

“Caetano hizo una versión de Un vestido y un amor y nos invitó... ¿Vos te acordás? Nos sentamos allí y él te lo cantó a los ojos y casi me muero de los celos. Entonces esta vez te lo voy a cantar. No sé si a los ojos, porque estoy medio torcido, pero esto es totalmente para vos...”, explicó antes de cantarle Cecilia Roth, la madre de su hijo Martín, y le tiró un beso desde el escenario.

En el final de A rodar mi vida el músico argentino les entregó un regalo a las dos: "Tengo la posibilidad de regalarle adelante de todos ustedes, porque me encantan las dos y porque las amo un montón, con todo mi corazón; porque me han cambiado la vida y me han ayudado a verla mejor... En este ramo de flores que le quiero dar a Fabi y a Ceci, quiero agradecerles lo bella y hermosa que han hecho mi vida”.

Instagram @fitopaezmusica

Cecilia Roth

Horas antes el músico argentino había recibido tres nominaciones a los Latin Grammy 2022: Mejor álbum Pop/Rock por Los Años Salvajes, Mejor canción de Rock por Lo Mejor de Nuestras Vidas y Mejor canción Pop/Rock por Babel junto a Carlos Vives.

Fito Páez agregó una tercera función en Montevideo después de agotar dos noches. El músico se presentará el 25, 26 y 29 de noviembre en el Antel Arena.