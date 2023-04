Tarantino medita sobre cine, Artigas no es Artigas y una montaña baila: los libros recomendados de abril

.

Meditaciones de cine - Quentin Tarantino

El cineasta estadounidense Quentin Tarantino ha dejado bien claro que su intención es hacer su décima película, que ya está en proceso, y luego retirarse para dedicarse a la crianza de sus hijos y a otros intereses, como la dramaturgia y la literatura. Si a esos ejercicios decidiera sumar el de la crítica de cine, este libro deja patente que sería una decisión maravillosa. Tarantino propone un viaje a través de una docena de películas de la década de 1970, algunos títulos ilustres, otros más opacos; hay películas buenas, malas y mediocres. Una selección que le permite al director no solo tirar de su conocimiento enciclopédico sobre el cine y dejar patente una vez más su amor por el séptimo arte –se le podrán criticar apropiaciones o ser apenas un remixador de referencias, pero si hay algo que no se le puede discutir es que es un tipo apasionado por la disciplina—. Además, se da el lujo de ejercer los roles de periodista, a través de entrevistas que se cuelan en sus ensayos, que también tienen algo de ejercicio de memoria, ya que son películas con las que se topó desde su infancia, gracias a una madre y padrastros poco afectos a dejar al niño en casa en sus idas al cine, sin importar calificaciones, juventud y primeros años de una adultez absolutamente cinéfila. Una joya y una puerta de entrada a meterse en el cine de una época de quiebre para Hollywood. (Reservoir books, $890)

Artigas, el patriota sin patria - Gonzalo Eyherabide

Aunque se jacte de lo contrario, Uruguay es un país bastante racista. Eso se filtra incluso al relato histórico del país, donde figuras como la de Joaquín Artigas, protagonista de esta novela gráfica, han quedado relativamente ocultadas (mejor lo ejemplifica el cuadro de Juan Manuel Blanes del Desembarco de los Treinta y Tres Orientales, de los que fue parte, en donde solo se ve una parte de su figura). Esclavo nacido en Mozambique, propiedad de la familia de José Artigas hasta que le fue otorgada la libertad, su historia atraviesa el período revolucionario y el camino a la independencia uruguaya, que está contada con humor, un montón de guiños al presente del país y la región y a la cultura pop, y un ritmo tan ágil que a veces se hace caótico. Un acercamiento diferente y original a un período que se ha contado mil veces, y que también habla sobre la identidad criolla y el aporte invisible de todos aquellos que no se llamaban Artigas, Lavalleja o Rivera. (Planeta Cómic, $ 990)

Canto yo y la montaña baila - Irene Solá

Un grupo de nubes tiene la panza llena de lluvia. Llueve, truena y los rayos parten a un hombre. Y lo cuentan. Canto yo y la montaña baila, la segunda novela de la catalana Irene Solá, es un agradable descubrimiento entre las letras actuales. Con una mirada alejada del antropocentrismo desde el que miramos el mundo, Solá construye la vida en Matavaques, un pueblito rural perdido entre la belleza los Pirineos en la que la naturaleza escucha a los pobladores, sigue su vida y es testigo de su muerte. Un campesino poeta, un aquelarre de espíritus, dos huérfanos y los hongos que anuncian el ciclo vital. La vida cotidiana de un grupo de pobladores es contada por un coro de voces que capítulo a capítulo van tejiendo una historia que atraviesa los límites de lo humano. La novela recibió numerosos premios literarios, entre ellos el European Union Prize for Literature, el Punto de Libre de Núvol, el Premio Libres Anagrama de Novela 2019 y el María Ángels Anglada de Narrativa. Además fue traducida a más de quince idiomas, entre ellos el español. (Anagrama, $590)

Muchachas de verano en días de marzo - Alicia Migdal

De a un tiempo a esta parte, la obra de la autora uruguaya Alicia Migdal está en un proceso de recuperación y reedición que marca buenas nuevas en la literatura nacional. Para empezar, porque conseguir algunos de sus títulos más antiguos era una empresa difícil. Por otro lado, porque hace crecer la presencia en librerías de una voz muy particular, personal y fundamental de la narrativa nacional de las últimas décadas. Tras la edición hace algunos años de El mar desde la orilla, su primera novela en bastante tiempo, la editorial Criatura continúa su exploración en la obra de Migdal y reedita uno de sus trabajos más paradigmáticos, Muchachas de verano en días de marzo, publicada originalmente por Cal y Canto en 1999. En este libro, la también periodista sigue la línea del resto de sus obras y a través de una escritura fragmentaria y a poca distancia de la prosa poética indaga en más aristas de la familia, la muerte, el tiempo horadando los vínculos, retazos de su camino autoficcional. (Criatura, $490)

El viaje inútil - Camila Sosa Villada

"El viaje inútil es hacia el recuerdo", escribe Camila Sosa Villada. Que es una potencia latinoamericana ya lo sabíamos, pero la minuciosidad con la que escudriña una vez más en su intimidad con la escritura es de una lucidez madura, honesta y encantadora. La escritora argentina se sumerge en ese viaje inútil de la memoria y desmenuza el verdadero sentido de la escritura en su vida, desde el día en el que su padre –ese padre que después la abandonó junto a su madre en la pobreza– le enseñó a dibujar las letras de su nombre de varón. "Mi papá me enseñó a escribir y mi mamá a leer. Me llevaron a la vera de un bosque y me dejaron sola ahí, esperando que entre y me pierda para siempre", recuerda. El viaje inútil es, además, una preciosa pequeña edición. (Ediciones DocumentA/Escénicas $690)

Cien cuyes - Gustavo Rodríguez

El último premio Alfaguara sorprendió a varios: si bien el galardón ha premiado a veces a escritores más o menos desconocidos, lo cierto es que en general los nombres que lo ganan ya suelen tener un cierto recorrido internacional. Pasó por ejemplo con los últimos: Guillermo Arriaga, Patricio Pron, Pilar Quintana, Eduardo Sacheri, Cristian Alarcón. Sin embargo, la edición 2023 del premio que da la editorial trajo el nombre del peruano Gustavo Rodríguez al plano internacional. Es cierto: no es un desconocido y su obra, bastante extensa por cierto, ya tiene un recorrido en países de la región, pero en Uruguay podemos decir sin miedo a equivocarnos que no. En ese sentido, la aparición de la novela que le dio el premio, Cien cuyes, es una buena noticia: a partir de un tema presente en la actualidad más urgente —la muerte digna, la eutanasia, los cuidados paliativos—, el autor peruano elabora una tierna historia que no teme tocar el humor, que se asocia al cine, que, sí, tiene mucha muerte, pero habla siempre desde la vida. Por momentos muy emotiva, por otros profunda y existencial, Cien cuyes se lee de un tirón y con un nudo en la garganta. (Alfaguara, $790)