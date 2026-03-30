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Un cortometraje uruguayo será exhibido en Cannes: de qué se trata "Liberarse"

El cortometraje Liberarse fue ganador de la edición 2025 del 48 Hour Film Project y tras su proyección este fin de semana en el Filmapalooza de Lisboa logró el pase a Cannes

30 de marzo de 2026 15:08 hs
Portada de Liberarse.&nbsp;

Portada de "Liberarse". 

Foto: Raccord104

El cortometraje uruguayo Liberarse será exhibido en el Short Film Corner del Festival de Cannes 2026 que tendrá lugar entre el 17 y el 20 de mayo en la ciudad francesa.

Así lo anunció en redes sociales la filial uruguaya de la organización 48 Hour Film Project, ya que el cortometraje fue ganador de la edición 2025 de este certamen.

El pasaje del cortometraje a Cannes fue logrado luego del Filmapalooza que se celebró entre el 25 y 30 de marzo en Lisboa.

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"Esta es la segunda vez consecutiva que Uruguay alcanza este galardón a través de la competencia. Compitieron 140 equipos de todo el mundo en Filmapalooza, y Uruguay estuvo entre los mejores, ganando su lugar en el Festival de Cannes, y marcando un nuevo hito para todo el país", señaló 48 Hour Film Project en un posteo de Instagram.

De qué se trata Liberarse

Según el dossier del proyecto, el cortometraje está basado en los movimientos estudiantiles que tuvieron lugar en la década de los sesenta en Uruguay y en el asesinato del mártir estudiantil Líber Arce, en 1968, producto de la represión policial.

La trama está basada en estos hechos pero es producto de la ficción.

En los 05:44 minutos que dura la pieza, un grupo de estudiantes que ocupa un liceo en Montevideo debe decidir si mantiene la ocupación –aún con las noticias de la brutal represión policial que llegan del exterior– o si desiste en su objetivo.

"El conflicto ya no es externo, sino interno, y expone tensiones, miedos y convicciones que ponen en juego el sentido mismo de la militancia, la pertenencia colectiva y el costo personal de resistir", señala el equipo de Raccord104, el colectivo audiovisual detrás de la realización de este proyecto.

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