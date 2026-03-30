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Mario Bergara sobre las inundaciones del fin de semana en Montevideo: "No es una cuestión nueva" y se trabajará para "mitigar" los efectos

En distintos puntos de Montevideo se registraron inundaciones producto de las intensas lluvias del sábado

30 de marzo de 2026 14:44 hs
Jugadores de Atenas y sus autos en la inundación registrada en Parque Batlle

Jugadores de Atenas y sus autos en la inundación registrada en Parque Batlle

El intendente de Montevideo, Mario Bergara, se refirió a las inundaciones que tuvieron lugar el fin de semana en Montevideo, producto de las fuertes lluvias registradas el sábado.

Bergara, que participó en la inauguración de la Semana Criolla en la Rural del Prado, señaló en rueda de prensa que este tipo de cosas se dan "algunas veces en el año" cuando se registran lluvias muy intensas en "muy corto tiempo".

"Genera lugares de inundación y desgracia también para las personas que viven de manera más precaria", explicó.

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Consultado por las críticas que recibió la intendencia, Bergara apuntó que "no es una cuestión nueva" y que hay "un montón de aspectos que convergen" para que se produzcan las inundaciones.

Y se refirió, en particular, a las zonas de La Paz y Libertador, donde está la Estación Central, un punto de Montevideo que suele inundarse cuando hay lluvias torrenciales.

En ese punto de la ciudad, sostuvo Bergara, la solución es "compleja" porque hay "múltiples dimensiones" que hacen al problema.

Sin embargo, el intendente dijo que se trabajará en "mitigar esa cuestión" que "sucede todos los años cuando hay lluvias torrenciales como el otro día".

Tras el pasaje del temporal, y según reveló en las últimas horas el meteorólogo Mario Bidegain en diálogo con Canal 5, en Montevideo los montos en 24 horas, entre el sábado y domingo, rondaron los 90 a 100 milímetros.

"En algunos puntos como en Cerro o Carrasco, más de 100 milímetros", comentó y agregó que las precipitaciones cayeron en Montevideo este fin de semana representaron el "acumulado de todo un mes".

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