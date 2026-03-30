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Los videos del temporal del fin de semana en Montevideo: inundaciones, calles cortadas y autos flotando

Las precipitaciones que cayeron en Montevideo este fin de semana representaron el "acumulado de todo un mes", según aseguró el meteorólogo Mario Bidegain

30 de marzo de 2026 9:58 hs
Temporal del fin de semana en Montevideo y el sur

Temporal del fin de semana en Montevideo y el sur

Redes sociales

Luego de varios meses con escasez de lluvias en la zona sur del país, este fin de semana se registraron varios episodios de precipitaciones y tormentas que, además, derivaron en importantes inundaciones, especialmente en Montevideo.

"Se esperan los mayores acumulados al sur del Río Negro con valores entre 40-60 mm en 12 horas y puntualmente superiores", detalló el organismo en aquel entonces.

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Tras el pasaje del temporal, y según reveló en las últimas horas el meteorólogo Mario Bidegain en diálogo con Canal 5, en Montevideo los montos en 24 horas, entre el sábado y domingo, rondaron los 90 a 100 milímetros.

"En algunos puntos como en Cerro o Carrasco, más de 100 milímetros", comentó y agregó que las precipitaciones cayeron en Montevideo este fin de semana representaron el "acumulado de todo un mes".

Estas inclemencias climáticas además conllevaron la emisión de varias alertas meteorológicas que estuvieron entre los niveles amarillo y naranja durante varias horas.

En este panorama, usuarios de redes sociales divulgaron videos que mostraron inundaciones en Montevideo y fuertes episodios de lluvias en otros puntos del país, entre ellos Maldonado y Canelones.

Así azotó el temporal a Montevideo y gran parte del sur del país

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