Los videos del temporal del fin de semana en Montevideo: inundaciones, calles cortadas y autos flotando

Luego de varios meses con escasez de lluvias en la zona sur del país, este fin de semana se registraron varios episodios de precipitaciones y tormentas que, además, derivaron en importantes inundaciones , especialmente en Montevideo .

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A finales de la semana pasada, el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió un aviso especial por "tormentas puntualmente fuertes" desde el viernes y hasta el domingo .

"Se esperan los mayores acumulados al sur del Río Negro con valores entre 40-60 mm en 12 horas y puntualmente superiores", detalló el organismo en aquel entonces.

De tiempo agradable a tormentas: así estará el clima durante la Semana de Turismo según Inumet y meteorólogos

Inumet emitió un aviso especial por tormentas "puntualmente fuertes" desde este viernes: los detalles

Tras el pasaje del temporal, y según reveló en las últimas horas el meteorólogo Mario Bidegain en diálogo con Canal 5, en Montevideo los montos en 24 horas, entre el sábado y domingo, rondaron los 90 a 100 milímetros .

"En algunos puntos como en Cerro o Carrasco, más de 100 milímetros", comentó y agregó que las precipitaciones cayeron en Montevideo este fin de semana representaron el "acumulado de todo un mes".

Estas inclemencias climáticas además conllevaron la emisión de varias alertas meteorológicas que estuvieron entre los niveles amarillo y naranja durante varias horas.

En este panorama, usuarios de redes sociales divulgaron videos que mostraron inundaciones en Montevideo y fuertes episodios de lluvias en otros puntos del país, entre ellos Maldonado y Canelones.

Así azotó el temporal a Montevideo y gran parte del sur del país

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AficionadoMeteo/status/2038312064704282716?s=20&partner=&hide_thread=false Montevideo en modo lluvia Vía PEDRO. pic.twitter.com/KxJbPMt4FQ — Matias Clima Meteo (@AficionadoMeteo) March 29, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Estacion_bcp/status/2038359158433427539?s=20&partner=&hide_thread=false #Uruguay | Lluvias copiosas en #Montevideo generaron que algunas zonas se inundaran y los autos Incluso flotaran en plena ciudad así que así está mantenido en algunas zonas en caos total pic.twitter.com/MOmIf6ugsY — Meteorología Estación bcp (@Estacion_bcp) March 29, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/uytendencias/status/2038354094901821581?s=20&partner=&hide_thread=false “Desagüe”



Por el estado de los desagües de Montevideo después de las lluvias de ayer y hoy pic.twitter.com/pxiytrTagP — Por que es Tendencia Uruguay (@uytendencias) March 29, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DaniMoraguesuy/status/2038308396122636778?s=20&partner=&hide_thread=false La Paz y Ejido River.... cada vez q llueve segun vecinos en #eluruguayposta. Con una inversión de 500 palos verdes en unos carriles de bondi en 18 de julio se te pasa. pic.twitter.com/nKUlCRLnzK — Daniel Moragues (@DaniMoraguesuy) March 29, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AficionadoMeteo/status/2038356167714336803?s=20&partner=&hide_thread=false Lluvia caída: Empalme Olmos, de Canelones 138mm.

Carrasco, Montevideo 122,4mm. Piriápolis 95,2mm. Punta 90mm. Datos de la Estación weatherlink.! Video montevideostreets 29/03/2026| pic.twitter.com/xKVrzQoDow — Matias Clima Meteo (@AficionadoMeteo) March 29, 2026