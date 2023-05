Fabiana Cantilo, furiosa contra la versión de que fue pareja de Fito Páez para dar celos a Charly García

La serie sobre Fito Páez que se estrenó a fines de abril en Netflix, El amor después del amor, sigue dando que hablar y generando titulares. Esta vez, por la molestia de Fabiana Cantilo sobre una presunta declaración suya explicando que su relación de pareja con Páez, uno de los puntos clave de la serie, había empezado para darle celos a Charly García, de cuya banda ambos eran integrantes.

Si bien se sabe que García y Cantilo habían mantenido una relación antes de que Páez entrara a la banda, unas declaraciones atribuidas a la cantante sobre ese vínculo desataron el enojo de la artista.

Cantilo citó durante el fin de semana en su cuenta de Twitter una nota del portal El Esquiu en la que se la citaba diciendo: “pude ser la mina de Charly, pero el pelotudo no me eligió. Salí con Fito porque Charly no me dio bola. Él era una figura y nosotros éramos unos pibes que queríamos llamar la atención del ídolo”.

Junto a la imagen del texto, Cantilo escribió "¿Quéeee?". Luego, a través de dos videos, aclaró que esa cita no le pertenece y detalló sus recuerdos:

"Vamos a aclarar esta estupidez que están diciendo", contó la artista desde España. "Mentira que estuve con Fito porque Charly no me dio bola, yo lo elegí a Fito. Esa pelotudez que están diciendo, que corroboren la fuente, que es mentira".

Cantilo agregó: "Charly me re daba bola, yo lo dejé por Fito, y el pelotudo que escribió eso se puede retractar o dejar de hablar boludeces de gente que no conoce".

En otro video, la artista contó luego cómo llegó a descubrir esa nota que desató su molestia. "Estaba al pedo, tenía una hora al pedo mirando el puto Google, las putas noticias, tengan cuidado".

"Como decía Luis (Spinetta): ‘Lean libros’... o de última mirate una buena serie. Hablan como si yo estuviera dando una declaración, ¿quién habrá sido el pelotudo?", remató.