Lali Espósito hizo su debut como jurado en un reality español y rompió en llanto al escuchar la historia de una participante

Lali Espósito está disfrutando al máximo su debut como jurado en el popular concurso de canto Factor X en España. Sin embargo, recientemente se compartió un conmovedor video que la muestra completamente conmovida por el desgarrador testimonio de una concursante que reveló haber sido víctima de abuso sexual.

Después de presentarse, la joven mencionó la canción que iba a interpretar en el programa y compartió: "Me representa muchísimo, la ansiedad que se vive por una etapa de mi vida en la que sufrí abuso sexual. Me siento superorgullosa de cantar esta canción a la niña que fui y a la infancia que me robaron, con el sufrimiento desde los 4 años hasta los 13".

Una vez que la joven terminó su presentación, a Lali le tocó dar su evaluación, pero se notaba visiblemente afectada. Con lágrimas en los ojos, la cantante intentó expresar cómo se sentía. "Yo estoy muy conmovida, me cuesta mucho decirte algo", compartió, provocando un aplauso del público en apoyo.

“Vos no sabés el valor que tiene que vos estés acá hoy”, dijo. Luego, agregó: “Del otro lado hay mucha gente que no pudo nunca hablar o no sabe cantar y no encuentra el medio para decir, vos lo hiciste y eso te transforma en un ejemplo y usaste el canal más bello que puede existir, que es la música”.