El gobierno decretó el ajuste del IRPF para 2022, el IASS, la jubilación mínima y las becas universitarias

El Poder Ejecutivo firmó el decreto que aumentó la Base de Prestaciones y Contribuciones (BPC) a $ 5.164 —con validez desde el 1º de enero de este año— de los $ 4.870 del año pasado, una suba de 6,03%. La BPC es la unidad de referencia que está detrás del cálculo de las franjas del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y que también se utiliza para el pago de distintas prestaciones sociales o becas de estudio.

Este ajuste lleva a que el mínimo no imponible del IRPF, equivalente a siete BPC, pase de $ 34.090 a $ 36.148 mensuales para este año. No obstante, ese monto no tiene en cuenta las deducciones que se calculan para el pago de ese tributo (Fonasa, aportes jubilatorios, Fondo de Reconversión Laboral, entre otros), por lo que el límite para tributar será superior según las deducciones que pueda realizar cada trabajador.

El año pasado el gobierno de Lacalle Pou modificó el criterio para ajustar la BPC y resolvió hacerlo en línea con la evolución del Índice Medio de Salarios (IMS) y no por la del Índice de Precios al Consumo (IPC) como lo hicieron los gobiernos del Frente Amplio desde el 2012.

Si se hubiese ajustado en base a la inflación del año pasado (7,96%), eso tendría como consecuencia que –en promedio– los salarios pagarían menos IRPF. Esto porque el mínimo no imponible y las franjas hubieran subido más que los salarios. También hubiera significado una pérdida de recaudación para la caja del Estado. La ministra de Economía, Azucena Arbeleche, aseguró el año pasado que el cambio de criterio tiene un efecto fiscal neutro para la caja del Estado. "Se optó por modificar la BPC por el IMS porque esto es lo que nos permite mantener la contribución tributaria del IRPF. No se recauda ni más ni menos. En promedio es totalmente neutral. Se recauda exactamente lo mismo. No se aumenta la recaudación fiscal con esto”, aseguró.

Las autoridades pueden elegir para el ajuste anual hacerlo mediante la evolución del IPC en los 12 meses a diciembre o mediante IMS a noviembre. En ambos casos, puede decidir ajustarlo 20% por debajo o por encima de lo que dictan ambos indicadores.

Las nuevas franjas de IRPF

Con el ajuste de la BPC también se modifica el Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS). El mínimo no imponible con retroactividad el 1° de enero pasa de $ 38.960 a $ 41.312, que equivale a 8 BPC en el mes.

¿Cómo quedan otras prestaciones con el ajuste?

La jubilación mínima de 3,1 BPC pasará de $ 14.853 a $ 16.007 desde enero de este año (+$ 1.154).

También se ajustará el impuesto que pagan los egresados de la Universidad de la República y UTU al Fondo de Solidaridad cuya carreras tengan menos de cuatro años de duración que pagarán $ 5.164 anuales (1 BPC), mientras que aquellas carreras de cuatro años y más tributarán $ 10.327 (2 BPC).

A su vez, las becas mensuales que reciben los estudiantes del Fondo de Solidaridad pasarán a $ 10.327 (2 BPC). Esta prestación se abona en un máximo de 10 pagos para los casos de renovaciones y de 8 para aquellos que la reciben por primera vez.

Por otro lado, también se elevará la deducción máxima de 36 BPC ($ 185.892) de las cuotas hipotecarias de inmuebles que estén por debajo de las 794 mil unidades indexadas (aproximadamente US$ 92 mil a valores de hoy). Unos 30 mil contribuyentes realizan deducciones por cuota hipotecaria cada año.