El arte del toreo: así fue el show de Andrés Calamaro en Montevideo

–Él no es showman, pero estaba copado

–¿Viste que hizo la del torero?

Padre e hijo comentan el espectáculo cuando las luces se prenden. Y efectivamente, Andrés Calamaro –reconocido amante de la tauromaquia– se despidió de Montevideo con un trincherazo improvisado con su chaqueta y la baqueta del baterista mientras sonaba un pasodoble taurino. Así, el argentino toreó a miles de personas en su regreso a Montevideo.

Después de tres años sin tocar en Uruguay, con dos proyectos discográficos en el bolsillo: Dios Los Cría, en el que reversionó algunas de las canciones más representativas de su repertorio junto a artistas internacionales, y Honestidad extra brut, seis discos entre reversiones de su Honestidad Brutal y 45 canciones inéditas. Así, Calamaro ofreció un paseo por el ruedo de su trayectoria y se agachó para besar el suelo uruguayo.

Pero no gastó tiempo en palabras, fue directamente a la música. Cuando no estás marcó el regreso y en eso de que “la casa vacía pregunta cuándo volverás” contrastó con un Antel Arena que esperaba que volviera. Verdades afiladas, Para no olvidar, Mi enfermedad y Buena suerte y hasta luego se sucedieron sin mediar palabra y marcaron el tono del show.

Pata Torres

Andrés Calamaro se presentó en Montevideo

Los que entienden que el toreo es un arte dicen que se trata de aprovechar los instintos del animal mediante movimientos calculados al milímetro. Así Calamaro fue llevando al público desde una versión bolero de Tantas veces a una explosión de rock en Rehenes: con un show calculado para remover los instintos de una audiencia que conoce de memoria. La arena se convirtió en un bar íntimo o en un mega-estadio de un momento a otro; de un momento íntimo en Los aviones a una hinchada futbolera cantando “Maradona no es una persona cualquiera” mientras la pantalla atrás del artista muestra el famoso calentamiento de 1989 y el gol del 10 contra Inglaterra una y otra vez.

Pero aunque el fanático no lo crea un showman, Calamaro tiene esa cualidad casi teatral de la generación que marcó el rock argentino. Mientras canta mueve las manos, las envuelve, las expande. Baila un bailecito de pasos cortos y tambaleantes. Se quita el saco y se ata su característico pañuelo en la cabeza para transformarse en su versión más esencial. “¡Ojo que se viene el Salmón!”, gritan desde la platea.

Pata Torres

Calamaro regaló una corta versión de Espérame en el cielo entre la oscuridad y los haces puntuales de luz antes de que la banda explote con su Estadio azteca. Y, como desde su regreso en 2005, recitó un verso de la Vuelta de Martín Fierro: "Gracias le doy a la virgen, gracias le doy al señor, porque entre tanto rigor y habiendo perdido tanto, no perdí mi amor al canto ni mi voz como cantor".

Vestido con una remera con el rostro de grandes exponentes de la salsa, usando lentes oscuros y entre visuales que dialogaban entre las imágenes de los músicos puso a bailar a la gente con Tuyo siempre y La parte de adelante.

Pata Torres

German Wiedemer en teclados, Mariano Domínguez en bajo, Julián Kanevsky en guitarras, y Martin Bruhn en batería volvieron a acompañar al Salmón, pero en medio del espectáculo recibió a un “invitado paranoico”: Juan Sebastián Gutiérrez, “Juanse”, líder de los Ratones Paranoicos. Dos de los grandes exponentes del rock argentino liderando juntos para hacer Loco, Para Siempre y Me arde con las gradas hasta arriba y el público en su punto más alto.

“Gracias por el trato fraternal que me dan toda la vida”, dijo finalmente Calamaro y tocó Sin documentos, el clásico de Los Rodríguez, en el que se acerca al público flanqueado por la guitarra y el bajo antes de cantar Flaca delante de una imagen espacial de un atardecer detrás de la Tierra.

Hace tres años, en su último recital en Uruguay, Calamaro repartió un folleto: "La euforia por capturarlo todo para compartirlo en las redes tiene que suspenderse por el tiempo que dure el concierto". Tres años después los celulares se ven sobre las cabezas de los asistentes cuando vuelve el rock al palo con Alta suciedad y cada momento queda registrado en el mundo de las redes sociales.

Cuando la pantalla central del escenario empieza a mostrar conciertos de distintas épocas, encuentros con fans, tatuajes de fanáticos con su cara y sus letras, conferencias de prensa o Calamaro usando una remera con la cara de Charly García, sonaba Paloma. “De mil amores, gracias”, le dijo el cantante a su público que lo celebró a cada momento, más allá de alguna nota ida o algún intento de entrar a una canción a destiempo.

Pata Torres

El regreso al escenario lo hizo con Juanse y una versión en conjunto de No se puede vivir del amor y Crímenes perfectos. Pero después de tocar con un amigo sobre el escenario llegó el momento de recordar a los que se fueron. El show en Montevideo terminó con Los chicos y un abrazo a "los amigos que se fueron primero" mientras la pantalla mostraba sus fotografías: Mariano Mores, Sandro, Federico Moura, Luca Prodan, Julián Infante, Guille Martín, Miguel Abuelo, Willy Crook, Palo Pandolfo, Pil Trafa, Pappo, Luis Alberto Spinetta, Gustavo Cerati y Diego Maradona.

Con un pase taurino –que le ha valido críticas y abucheos en su gira por Latinoamérica pero en Uruguay fue acompañado de una serie de "olé"–, una dosis de rock y un paseo por la arena de su trayectoria, Andrés Calamaro cerró su última visita a Montevideo antes de volver a Argentina.