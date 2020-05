El asqueroso plato que sorprendió a todos en MasterChef España

Con tantas ediciones a lo largo y ancho de todo el mundo, incluído Uruguay, MasterChef no solo se ha convertido en uno de los programas más populares y exitosos sino también en una fuente de situaciones increíbles. Como la que sucedió en la versión española esta semana, cuando una de las concursantes del reality de cocina amateur presentó el que es considerado uno de los peores platos de la historia del ciclo.

Durante una prueba de "caja sorpresa", en la que los concursantes preparan un plato con los ingredientes que les tocan sin saberlos de antemano, a Saray le tocó una perdiz, y enojada con el poco tiempo disponible y su falta de conocimiento sobre como prepararla, la sirvió cruda, entera y emplumada, con unas cebollas de verdeo y tres tomates cherry por encima como todo aderezo. Una gracia que le costó a la concursante la expulsión directa por parte del jurado.

Uno de los integrantes del cuerpo evaluador, Jordi Cruz, se enfureció, sacó la perdiz del plato, y le dijo: "Te voy a ser franco. Que me faltes al respeto a mí, que lo has hecho, a tus compañeros, que también lo has hecho, al programa, a las miles de personas que se han quedado fuera. Lo que le has hecho a este producto no tiene justificación alguna. Ni se te ocurra abrir la boca. Nos hemos equivocado terriblemente contigo".

Tanto sus compañeros como el resto del jurado también mostraron su molestia con las acciones de Saray, pero la concursante no mostró ningún arrepentimiento, e incluso intentó justificar su acción. "No era la forma en la que esperaba irme de MasterChef", dijo, pero aseguró también que se sentía "bloqueada" y sin futuro en el ciclo.