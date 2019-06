"No lo voy a comer": polémica en MasterChef con una eliminación abrupta

En la versión uruguaya de MasterChef no han faltado las sorpresas, los sobresaltos y los golpes de efecto, pero en el decimoquinto programa de su cuarta temporada, el reality show gastronómico que emite Canal 10 tuvo un episodio inédito: la expulsión de una participante antes del final de una de las pruebas habituales, después de que el cerdo que había preparado estaba crudo.

La despedida de Karina Delgado, integrante del equipo rojo (este año los concursantes están repartidos en dos equipos, rojo y azul, que cocinan cada uno en un día de emisión diferente), fue determinada por el jurado integrado por Sergio Puglia, Ximena Torres y Laurent Lainé mientras probaban los platos elaborados tras una prueba que consistía en que cada concursante debía elaborar con una técnica asignada, un plato a base de carne.

Delgado tenía solomillo de cerdo, y la técnica correspondiente era el blanqueado. Pero al momento de realizar las "compras" previas a la preparación, uno de sus compañeros le jugó una mala pasada. La prueba tenía como giro extra que uno de los concursantes compraba tanto para él como para su compañero de mesada, y en el caso de la expulsada, quien estaba a cargo de las compras era Edney Nápoles, el concursante cubano. Nápoles no le trajo el lomo vacuno que había pedido y dominaba, sino el lomo de cerdo.

La concursante no se dio cuenta del cambio hasta que Lainé se acercó a su espacio de trabajo para conocer que plato prepararía. Ya entonces advirtió que no conocía tanto ese corte y que sabía que tenía un punto diferente.

Al momento de presentar los platos, la primera en probarlo fue Torres. La chef probó los vegetales con normalidad, pero en cuanto cortó el cerdo soltó los cubiertos. "Está cgggudo", dijó resignada Delgado, imitando a Lainé. Torres le respondió con un "no lo voy a comer". De hecho, ninguno de los tres jurados lo hizo, y entonces Puglia tomó la palabra en nombre del trío. Comenzó elogiando su primera etapa en el programa, en la que llegó a ganar un "aleluya" de su parte, y destacó que tanto los vegetales como la salsa del plato estaban bien.

Pero había un problema grave. "El mundo de la cocina tiene reglas, y la ciencia dice que si la carne de cerdo no se come en el punto exacto, con la cocción exacta, la triquinosis hace mucho daño", dijo Puglia en referencia a la enfermedad parasitaria que se produce por comer cerdo infectado. "Entonces, en nombre del jurado, ya que ninguno lo ha probado porque ese cerdo no está bien, y es un fallo - desde el punto de vista gastronómico - terrible, te tengo que pedir que entregues tu delantal"

"No hay nadie en el mundo de la cocina, profesional o amateur, que no sepa que el cerdo tiene que estar cocido y los jugos transparentes", continuó Puglia, mientras Delgado lloraba y pedía otra oportunidad. Pero el jurado no dio el brazo a torcer. Si bien señalaron que había múltiples errores y un bajo nivel en general en esta prueba, decidieron que el resto de los concursantes sigan en la competencia, aunque los autores de los dos peores platos de la prueba de este lunes, Lidia Ricca y Fernando De Sá, tendrán una penalización para la próxima.