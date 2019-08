El básquetbol uruguayo y la manipulación de sus partidos

Era la hora de la cena del domingo 30 de junio. Daniel Lovera, entrenador de Unión Atlética, comía junto a Fernando Pérez Tabó, presidente de la institución, cuando se sumó a la mesa Corbin Jackson y sus 198 centímetros.

El entrenador aprovechó la oportunidad para repasar algunas indicaciones técnicas. Al otro día enfrentaban a Peñarol, uno de los líderes del Torneo Metropolitano de básquetbol y tenían que ajustar detalles. Lovera dijo lo que dicen los entrenadores: “Que al extranjero de ellos lo vamos a marcar así, cuidado que cuando la agarra el Pepusa Pérez nosotros vamos a ajustar de esta manera y el otro jugador alto es Zuvich”.

En ese momento interrumpió Corbin. A Agustin Zuvich lo conocía de enfrentarlo en el ascenso argentino y eso le dijo a Lovera: “Lo conozco de enfrentarlo en Argentina”. Y además agregó: “Mala persona”. Ese final de frase llamó la atención de los otros dos comensales y fue el punto sin retorno de una situación que lejos está de llegar al final.

Fue entonces cuando Corbin le contó a su entrenador y presidente, que Zuvich lo había contactado para que jugara mal a propósito a cambio de cierta suma de dinero. Incrédulos ante lo que escuchaban le pidieron pruebas, entonces muestra el celular con la conversaciones sobre el tema.

Desde allí la historia es más conocida. Las declaraciones posteriores al partido de Lovera: “A la gente que quiere enchastrar este deporte y llama jugadores, les dedico este triunfo”. La denuncia a Peñarol ante la Federación Uruguaya de Básquetbol (FUBB) al mismo tiempo que separaba del plantel a Zuvich, la denuncia también de Unión Atlética. El audio del propio Zuvich que habla de “un favor a un amigo que vive de las apuestas”, la situación de Lucas Consani del cual la dirigencia de Unión Atlética tenía datos que lo señalaban y terminó también confesando. La Federación suspendió a Zuvich por 30 meses y a Consani por 12, uno más que otro por su dispar colaboración, pero además la FUBB denuncia el hecho ante la Justicia penal. La fiscal Adriana Costa que toma el caso, investigaciones que comienzan y nombres de jugadores que empiezan a salir a la luz.

Pero si algo falta en este tema es luz, hay muchas más zonas oscuras que iluminadas, muchos más silencios que declaraciones. Y muchas alarmas que se dispararon en diferentes instituciones. La pregunta que ahora se hacen varios es: ¿Cómo pasar del “en el mundo del básquetbol se sabía que esto ocurría” a una investigación a fondo?

Luego de las declaraciones de Lucas Consani, la FUBB decidió citar a otros siete jugadores argumentando “apariencia presuntamente punible”. De todos los nombres manejados, varios tienen contacto con la Liga de Soriano. Zuvich viene de una familia que hace más de 10 años vive en Mercedes, Lucas Consani jugó en la liga de Soriano al igual que dos nombres más, Santiago Martino y Sebastián González Larrea. Todos los jugadores que pasaron a declarar esta semana por el Tribunal de Penas juegan o jugaron en Unión Atlética.

En el año 2018 el equipo del barrio Malvín armó un plantel de renombre en comparación con 2017 y con lo que luego sería el plantel de 2019.

Más de una fuente consultada por Referí señaló que llamó la atención la presencia de Sebastián González Larrea, “El Gordo” González. Afirman que no fue pedido por el técnico Horacio Perdomo, entrenador que tuvo que renunciar por cuestiones de salud. Quienes aportaban dinero en el club para pagar al plantel, personas que ya no se encuentran vinculadas a la institución, pusieron como condición para traer a otros jugadores de calidad la presencia de González.

El Tribunal de Penas de la FUBB ya tomó declaración de todos los implicados. ¿Desde cuándo suceden estos hechos y por quiénes fueron contactados los jugadores? es la pregunta que se han hecho los miembros del tribunal.

Por otro lado, también se desarrolla la denuncia penal, pero los tiempos son otros. Esta semana se ratificó la denuncia y según la fiscal Costa “se habían tomado a nivel policial algunas declaraciones y entregado los celulares de los involucrados para hacer las pericias”.

Volar bajo radar

El amaño de partidos es una práctica extendida en todo el mundo y de muy difícil detección. La FUBB cuenta con dos empresas que monitorean las apuestas. Una de ellas es Sportradar que cuenta con un área llamada “integridad” que entre otras cosas se encarga de movimientos sospechosos de apuestas buscando posibles desviaciones de un comportamiento esperable. Esta área fue la encargada por ejemplo de detectar el amaño de un Senegal-Sudáfrica jugado en noviembre 2016, donde notaron que previo al cobro de un penal hubo apuestas difíciles de explicar. Terminó con el árbitro del partido suspendido de por vida.

La FUBB no tiene datos certeros sobre cuántas casas de apuestas ofrecen sus partidos ni qué montos de dinero se mueven. En entrevista con El Espectador, Ricardo Vairo declaró: “Más del 90% de apuestas son extranjeras. Sabemos que son más de 200 casas en el mundo y en la última Liga se apostaron en total unos US$ 30 millones”.

Pero si los montos de apuestas son relativamente bajos, pueden no llamar la atención de los algoritmos que controlan. Por ejemplo, ponerse de acuerdo en quién ganará el salto inicial.

El vicepresidente de FUBB, Álvaro Abdala explicó a Referí: “El rumor de que se apuesta el salto está hace tiempo, de ahí a que sea una práctica extendida no tenemos elementos para afirmarlo”.

Consultado Abdala sobre si la FUBB investigará partidos pasados que tengan como protagonistas los jugadores que están declarando, contestó: “La FUBB no se planteó revisar partidos. Si bien (los jugadores) admiten los hechos, no individualizaron los partidos. Salvo los tres primeros encuentros del Metro, en los que Zuvich habló con Corbin Jackson y este le dijo no. No dijeron ‘en tal partido pasó tal cosa’”.

Luis de María, presidente de Peñarol en básquetbol, cree que se debe seguir investigando. “Estamos expectantes porque no creemos que una o dos personas sean los responsables de todo esto. Nosotros estábamos de acuerdo hasta en parar el campeonato para ahondar en las investigaciones”, dijo el dirigente.

Uno de los convocados por el Tribunal de Penas es Salvador Zanotta, actual jugador de Peñarol, ex Unión Atlética en 2017. Al respecto Di María sostiene: “De Zanotta no se ha comprobado nada hasta ahora, entonces hay que sacarle la mochila de una responsabilidad que nadie le puede atribuir y que él no me lo manifestó”.

Los involucrados piensan que los últimos días de agosto podrían traer más sanciones por parte de la FUBB. Algunos pueden ser sancionados por no denunciar en su momento ofrecimientos para arreglar partidos. En lo que coinciden todos, jugadores, abogados, dirigentes, periodistas y público, es que los jugadores no son los únicos responsables. También, que la Justicia puede aportar los elementos que a la FUBB se les escapa, para poder encontrar a otros responsables.

LA TRAMA MERCEDES



La liga regional de básquetbol de Soriano es una de las más fuertes del interior. En el año 2017 contaban con un sistema de estadísticas de los partidos que permitía conocer los datos en vivo. Esa información era utilizada por entrenadores y periodistas. Esas estadísticas al estar online, permitían que los partidos pudieran ser tomados por las casas de apuestas y ofrecerlos a sus clientes. En suelo uruguayo la única empresa por la cual se puede apostar en deportes es Supermatch, pero en el extranjero no hay restricciones y las apuestas pueden venir de cualquier parte del mundo.



Los dirigentes de Soriano comenzaron a notar ciertas acciones de juego que resultaban difíciles de explicar: cuartos ganados por equipos muy inferiores al rival, jugadores que de repente hacían muchos menos puntos de los que venían promediando.



El sitio de noticias Agesor publicó de una fuente dirigencial: “Lo primero que nos preocupa es que está en juego el prestigio de la liga más importante del interior del país. Lo segundo es que ante una jugada que se falle va a quedar la suspicacia”. En una asamblea de diciembre de 2017 finalmente fue suspendido el sistema de estadísticas, y sin estadísticas no había apuestas online posibles.

UN PROBLEMA MUNDIAL

Fernando Cáceres, secretario nacional del deporte se reunirá en un mes con el presidente de la Liga de Fútbol, Javier Tebas. “La liga ha desarrollado un software y también políticas propias con un equipo altamente especializado y lo ofrecieron al servicio de los países iberoamericanos”, expresa Cáceres a Referí. Esto sucede porque el problema de las apuestas deportivas ilegales se extiende al fútbol.

Explica Cáceres: “Nosotros tenemos un convenio con la secretaría antilavados. Hizo un diagnóstico de la situación del país, con sus áreas vulnerables o de riesgo e identifica al fútbol como una de esas zonas”.}

Leonardo Carreño

También es conocido el caso del tenista argentino Marco Trungelliti, contactado vía Facebook en 2015 por una persona que le ofrecía altas sumas de dinero por perder determinados partidos. Trungelliti enseguida denunció el hecho a la Unidad de Integridad del Tenis que luego de investigar sancionó a tres tenistas argentinos: Nicolás Kicker, Federico Coria (por no haber reportado el hecho) y Patricio Heras.

El accionar de Trungelliti, el correcto, algunos lo denominaron como “suicidio profesional”. Incluso Sergiy Stakhovsky, el representante del consejo de jugadores de la Asociación de Tenistas Profesionales, llegó a tuitear: “Es delgada la línea entre informante y soplón, todo depende de quién sea el juez”.