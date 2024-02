El Bayer Leverkusen de Xabi Alonso alcanza los 33 partidos invicto

El Bayer Leverkusen no deja de sorprender al mundo. El equipo dirigido por Xabi Alonso, que es sin dudas la gran revelación de Europa de la presente temporada, derrotó recientemente al Mainz por 2-1 y alcanzó los 33 partidos invictos, igualando la racha que ostentaba el Manchester United en la temporada 1998/99, además de aumentar su distancia a 11 puntos con respecto al Bayern Múnich en la cima de la Bundesliga.

Dejamos nuestra marca en la #Bundesliga, con 3️⃣3️⃣ partidos sin ver la derrota 💪🦁.#B04M05 | #SomosBayer04 pic.twitter.com/dZnRdBSG2b — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_es) February 23, 2024

A su vez, esta marca significa la mejor en el fútbol alemán, ya que superó los 32 encuentros invictos del Bayern Múnich en 2020 al mando de Hansi Flick. No solo que dejó su huella en la historia del fútbol en general, sino que además en también en Alemania. "No me importan (los récords) antes de producirse, pero una vez que suceden, me siento muy orgulloso", señaló el propio Xabi Alonso tras el encuentro ante el Mainz.

Estos 33 duelos invictos se traducen en 29 victorias y 4 empates entre la Bundesliga, DFB Pokal y la UEFA Europa League, unos números y un logro que llevó a Xabi a elogiar a sus jugadores por la dedicación y el trabajo: "No me canso de felicitar a mis jugadores. El esfuerzo que hacen, el compromiso que tienen semanalmente, es tan fácil trabajar con ellos. Es un placer trabajar con ellos, aprendo tanto de cada entrenamiento, de cada partido. Es estupendo que hayamos alcanzado esa cifra", mencionó.

Tres competiciones en las que siguen vivos y donde no han conocido la derrota. De hecho, una consecuencia positiva de esta buena racha fue un gran paso hacia al frente de cara a la consagración en la Bundesliga por primera vez en su historia, y la distancia de once puntos sobre el Bayern de Múnich -que todavía debe jugar su partido-, que se ubica segundo en la liga alemana.

Más allá del logro en sí, el Bayer Leverkusen se encamina a alzar su primer título de Bundesliga y a cortar la hegemonía del Bayern, que lleva once años consecutivos ganando la liga doméstica. Estos récords le permiten a Xabi disfrutar del momento, pese a que todavía no hayan ganado nada, pero si dar un gran paso importante: "No te dan medallas por eso, pero no importa. Es bonito pasar por este proceso. Empezamos en julio con este grupo, así que vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Estamos logrando grandes cosas, pero no queremos parar", señaló.

Un dato no menor, es la primera experiencia de Xabi Alonso como entrenador profesional de un equipo de élite y ya consiguió una racha histórica de partidos invictos, tanto en la historia del fútbol en general como de Alemania, y encaminando al Bayer Leverkusen a su primer título de Bundesliga, terminando con el reinado del Bayern Múnich.

Tal es así que, justamente el propio equipo bávaro estaría considerando e interesado en contratar a Xabi de cara la siguiente temporada, con la ya confirmada salida de su actual entrenador, Thomas Tuchel. Además, también el Liverpool de Inglaterra lo habría tentado, ya que el español supo vestir esa camiseta como jugador y el club inglés comenzará una nueva era y un nuevo proyecto con la marcha de Jurgen Klopp.