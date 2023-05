El Canario García recordó cuando le dijo “corré un poquito” a Ronaldo, los mates y la humildad de Zidane en Real Madrid

“El Canario” Pablo García contó anécdotas de su paso por el fútbol español en la previa de la final de la Copa del Rey que jugarán Real Madrid vs Osasuna este sábado, dos de los clubes en los que dejó su huella en el mediocampo.

El exjugador de la selección uruguaya contó cómo fue pasar de Osasuna al Real Madrid de los “galácticos” Ronaldo, Zinedine Zidane, David Beckham y Figo, entre otros en la temporada 2005/06.

“Comparado con Osasuna lo del Madrid fue un giro grande, distinto. Era más mediático, había más cámaras. Estaba Luxemburgo, brasileño. Fue un momento en el que estábamos rodando una película en los entrenamientos. Pero traté de adaptarme”, dijo García a Relevo de España.

Pablo García en el Real Madrid de los galácticos

“Mucha gente me ayudó, como por ejemplo Zidane”, agregó. “Es uno de los mejores jugadores del mundo y la humildad que tiene es impresionante, también estaba Ronaldo que tomaba mate conmigo”, señaló.

Del “Fenómeno” Ronaldo contó una anécdota. “Me acuerdo en un partido que estábamos sufriendo. Bueno, sufría yo porque él no marcaba a nadie. Le dije "corre un poquito, defiende un poquito". Pero se lo dije un poco más serio. Y me dice: "Defiende tú, que yo hago el gol, me encargo del gol". Así fue. Caminando, caminando, recibió un balón y un gol. ¡Qué le vas a decir!”.

El Canario dijo que Ronaldo “era humilde y alegre”. “Los brasileños viven el fútbol distinto, son más alegres, no se lo toman como un uruguayo o un argentino más a vida o muerte. Se lo tomaba con tranquilidad y con alegría, siempre estaba contento. Cuando tenía alguna lesión no, pero era alegre. "Uruguayo, dame un mate". Siempre estaba así, alegre”.

AUF

Pablo García con Luis Suárez

Ese primer año en Real Madrid, con el brasileño Wanderley Luxemburgo como DT, no la tuvo fácil, algo que le pasó en todos los clubes a los que llegó. “El primer año siempre me costó mucho, en todos los equipos. Incluso en Osasuna recuerdo que jugué muy mal los primeros partidos. Le dije a (Javier) Aguirre: "Mexicano, si tienes que sacarme me sacas porque no estoy jugando bien". Y me dijo: "Ok". Y nunca más me sacó, me dio la motivación, creyó en mí, me esperó y rendí. Pero un equipo grande no espera, tienes que jugar bien desde el primer minuto”.

García, quien hoy entrena en las juveniles de PAOK de Grecia, destacó “la humildad de Zidane”. “Con el jugador y el entrenador que fue. No es tan mediático como otros entrenadores pero no sé cuántas Champions seguidas ganó. El tipo con una humildad terrible, más humilde que todos nosotros. Eso recuerdo siempre”.

“Ronaldo también. Raúl era muy trabajador, llegaba primero y se iba el último, un profesional. Eso es lo que me llamó la atención. En el Milan recuerdo que Maldini tenía 37 ó 38 años, jugaba un domingo y el lunes estaba haciendo pesas en el gimnasio y corriendo como uno que no hubiera jugado”, agregó.

Instagram charrua5

Pablo García

"¿Vos quién sos?"

Otro de los recuerdos del uruguayo fue cuando llegó a Atlético de Madrid, su primer gran fichaje, tras el Mundial sub 20 de Malasia 1997.

"Llego con mis cosas, me presento… Y el entrenador me dice "¿Vos quién sos?". Yo pensé que sabían que iba a llegar. ¡Era el primer equipo! El entrenador era Radomir Antic. A mí no me conocía nadie y ya empecé con mal pie. No es una excusa, pero te fichan y después no saben si te querían, si no… Enseguida me mandaron al filial a jugar".

El Canario finaliza su contrato con PAOK y no sabe cómo seguirá su carrera tras 15 años en Grecia.

“Siempre agradecido a la gente de todos los lugares por los que pasé”, dijo. “Lo que digo del fútbol es que uno no recuerda "qué gran jugador era este" o "qué gran maestro tuve allá". Te acuerdas de "qué buena gente era aquel jugador o aquel maestro"”.