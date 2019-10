El candidato de los trabajadores que es bancario. “No veo una contradicción realmente”

El líder del Partido de los Trabajadores (PT) y candidato presidencial por segunda vez, es empleado bancario pero asegura que no hay una contradicción en su empleo. “No se si se sabe pero Marx quiso entrar a trabajar en el ferrocarril que era visto como un buen empleo pero no pudo por su mala caligrafía… en general nadie dice que los grandes revolucionarios vienen de condiciones bastante más acomodadas de las que yo he tenido en mi vida”, aseguró.

Rafael Fernández ingresó en 1982 al Banco Comercial, y en 1983 ingresó por concurso al Banco de Seguros del Estado donde permanece en la actualidad. El líder del PT, que aspira a llegar al Parlamento, reivindicó su lucha sindical en el banco. “Mi presencia allí de la época de la dictadura ha sido en beneficio de los trabajadores bancarios y del conjunto de los trabajadores y del conjunto de explotados”, afirmó.

