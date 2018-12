El ciclismo de pista regresó a su casa

El Velódromo Municipal de Montevideo, la casa del ciclismo uruguayo, volvió a tener actividad de bicicletas con el Campeonato Nocturno de Pista 80 Años del Velódromo. El torneo comenzó en octubre y seguirá hasta diciembre.

Esta infraestructura deportiva construida en el Parque Batlle, uno de los tantos en ese pulmón de la capital, que en los últimos ha sido más noticia por sus espectáculos culturales de carnaval y recitales que por las competencias del deporte del pedal, nuevamente tiene pruebas de ciclismo en su pista con este torneo que se disputa los días miércoles con la presencia de varios ciclistas de élite.

Para su concreción se dio una combinación de esfuerzos. Así lo indicó a Referí el coordinador de la Secretaría de Educación Física, Deportes y Recreación de la Intendencia de Montevideo (IM), Daniel Leite. “Fue una iniciativa que me planteó el Club Ciclista Fénix, lo conversamos con las nuevas autoridades de la Federación Ciclista de Montevideo y con la Comisión Administradora del Velódromo”.

“Insistimos desde nuestra Secretaría que en el velódromo teníamos que comenzar a hacer ciclismo otra vez. Si bien teníamos una escuelita de ciclismo que funciona ya desde el año pasado, no se estaban haciendo competencias”, agregó el coordinador.

Así se puso en marcha el campeonato que revitalizó la pista del Atilio François, tal es su nombre en homenaje al histórico ciclista uruguayo, justo en el año del 80° aniversario de su inauguración.

Ciclistas destacados que compiten en ruta en las pruebas de los domingos y que son protagonistas en Rutas de América y la Vuelta ciclista se han dando cita en las pruebas de los miércoles, lo que para ellos implica un cambio con respecto a las pruebas de ruta.

“La verdad que ha ido creciendo. Hay una expectativa muy grande entre los propios ciclista”, indicó Leite, quien señaló que la participación de pedalistas va en aumento. “Están viniendo ciclistas del interior, y lo más importante es que hay un público que está yendo a las gradas a ver el espectáculo que hacía mucho tiempo no se veía, y eso está muy bueno”.

“Y están participando ciclistas de la élite uruguaya, incluso algunos argentinos como Lucas Gaday del Alas Rojas, o los uruguayos Ricardo Guedes o Pablo Anchieri. Ellos lo valoran como una actividad que los potencia para otras competencias”, agregó.

Anchieri, el exremero devenido ciclista que compite para Carmelo, es el campeón nacional de pista y ha estado en las últimas selecciones uruguayas de esa disciplina, y también en la de ruta.

Otra especialidad

El ciclismo de pista tiene notorias diferencias con el de ruta. “Se compite con otra bicicleta, sin frenos, de piñón fijo”, dijo Leite, al nombrar, a grandes rasgos, las particularidades de correr en el óvalo de un velódromo.

Además, hay distintas pruebas, como la de eliminación, en la que cada dos vueltas a la pista de 333 metros es eliminado el último en pasar por la línea de meta, o la prueba por puntos, en las que se hacen embalajes cada seis vueltas y se le dan puntos a los primeros clasificados, entre otras.

“La estrategia que uno ve del ciclista de pista en sí en el velódromo es una estrategia que la determina la técnica de esa bicicleta de piñón fijo y sin freno. Hay momentos en que quedan encerrados en el pelotón y tienen que mantener la fuerza de pierna ahí, no es que puedas hacer demasiadas maniobras”, contó Leite.

También señaló que la velocidad lleva a que haya riesgos propios de la pista, como caídas o lesiones, pero indicó que está todo controlado por médicos en caso de que se ocurra un golpe.

Para realizar este campeonato nocturno se mejoraron las luminarias del velódromo, pasando de 13 a 33. “Nos planteamos el desafío de hacerlo nocturno para mejorar la iluminación y porque históricamente se hacían estas competencias de noche y convocan a la gente, sobre todo en esta época que la gente sale un poco más a caminar y pasear”, contó Leite.

Además, se habilitó nuevamente el túnel para pasar hacia la zona interior de la pista y solo resta mejorar algún detalle estético pero que no ha generado ninguna crítica de los deportistas.

En los días de competencia, se arman boxes alrededor del óvalo y los pedalistas realizan sus ejercicios de precompetición y también descansan ahí mientras esperan su turno de salir a rodar.

“Es un espectáculo muy lindo de ver que por trabajo y coordinación hemos podido traer de vuelta al velódromo”, manifestó Leite, quien destacó que la entrada para el público es gratuita. “La idea es que esto se perpetué, que lo podamos potenciar y que el año que viene podamos continuar con esto, coordinar el calendario de eventos con el deportivo”, agregó.

Vuelve el Nacional

Como muestra de la buena aceptación que ha tenido el campeonato, la Federación Ciclista del Uruguay (FCU) decidió realizar el Nacional de Pista en Montevideo, algo que hacía mucho tiempo no ocurría, y que será el próximo 15 y 16 de diciembre. “Es una muy buena señal”, declaró Leite.

Mientras, los ciclistas pueden seguir compitiendo los miércoles, día en que la actividad comienza a la hora 19 con las categorías de niños, las femeninas y las de élite tanto en mayores y en sub 23.

“Hay una categoría promocional, pero nadie que no haya estado en bicicleta en el velódromo pude participar porque se rueda distinto. No es para un novato que anda en la calle”, explicó Leite. “Igual, el velódromo está abierto para que aquellas personas que tengan un certificado médico puedan ir, incluso con una bicicleta que no sea de pista, a rodar. Y en los horarios de la escuelita tenemos bicicleta de pista para aquellos que quieran iniciarse en el ciclismo de velódromo. Pero los que están participando del campeonato son ciclistas que ya tienen algo en de experiencia”, comentó.

En cada fecha hay premiación para todas las categorías, tanto en trofeos como en efectivo, gracias a Antel que fue la empresa que aportó el dinero para los premios.

El ciclismo ha vuelto a su lugar. Con la Secretaría de la IM que aporta la logística, la estructura, trofeos y medallas, premios para sortear entre el público; con el Club Ciclista Fénix, organizador de Rutas de América, que pone su staff y experiencia en el evento; y con la Comisión Administradora del Velódromo que coordina toda la parte de infraestructura.

“Esto hace un par de años lo hablamos con el intendente, a instancia de él, nos juntamos con el presidente de la FCU para ver la viabilidad de reabrir el velódromo, la vimos, fuimos generando el espacio y hoy lo estamos concretando”, destacó Leite. “Es un impulso para el ciclismo de pista”.

La importancia de la pista

La última medalla olímpica del deporte uruguayo fue lograda en una pista de ciclismo, en Sídney 2000, Juegos en los que Milton Wynants fue plata. Para el sanducero, la ruta y la pista van “de la mano” en la formación de un ciclista. “Los menores tienen que hacer las dos pruebas. Quizás más que nada circuitos en la calle, para los menores, y después de los 13 en adelante ya podés entrar a darle más velódromo, para que sepan trabajar con los piñones fijos que se usan en pista, que no es lo mismo que la ruta que tiene piñones libres”. comentó el exciclista a Referí.

Convivencia con espectáculos

Para llevar adelante el Campeonato Nocturno hubo una coordinación con el área cultural del velódromo, que tiene una programación de eventos. “En las primeras etapas hubo que convivir con algunos espectáculos populares y públicos, que eran un poco las condiciones”, comentó Daniel Leite. “Si bien queremos desarrollar el ciclismo, también para sostener la infraestructura del Velódromo se realizan espectáculos culturales. De hecho, se va a llevar cabo el carnaval como todos los años. Pero coordinando el calendario logramos poner esta propuesta que son seis miércoles. La idea es retomar como ya se retomó la competencia y seguir desarrollando el ciclismo en el velódromo, conviviendo permanentemente con los espectáculos”, dijo el coordinador de la Secretaría de Deporte de la comuna capitalina.