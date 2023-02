El complicado momento de Cacha Acevedo y los jugadores Bahía con sus hinchas tras perder 6-0

CENAS LAMENTÁVEIS! Os jogadores do Bahia foram alvos de protestos de torcedores que foram ao aeroporto após a derrota de 6 a 0 para o Sport. O atacante Vitor Jacaré foi agredido com tapas no rosto. Desejamos força ao jogador! E que o agressor seja punido!



🎥: Reprodução pic.twitter.com/BjludOe75F