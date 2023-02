Al estilo MMA: el cruce del arquero de Sevilla con un hincha de PSV que entró y lo agredió

Marko Dmitrovic, arquero serbio de Sevilla, tuvo un cruce con un parcial de PSV que entró a la cancha y lo empujó en pleno partido por la Europa League jugado este jueves en Eindhoven, en el que los españoles perdieron 2-0 pero avanzaron por el 3-0 de la ida.

En los últimos minutos del encuentro, el hincha se metió a la cancha sin que sea contenido por los guardias de seguridad.

desde cuándo dmitrovic es luchador de la UFC? pic.twitter.com/b7jZEeQ19K — MP. (@MarcaoPutero) February 23, 2023

"Un aficionado me empujó desde atrás. Imagino que estaba enfadado por el resultado de su equipo, imagino que también un poco alocado o borracho. Me empujó y lo paré hasta que llegó la seguridad. Tenía bronca en mi cuerpo pero esas cosas no pueden pasar y espero que sean castigados", dijo Dmitrovic a la web de Sevilla.

AFP

Marko Dmitrovic y el hincha de PSV

El golero derribó al hincha y lo mantuvo en el piso. En las redes bromearon con que su movimiento pareció una sumisión de MMA (artes marciales mixtas).

¡SE VA A ARREPENTIR! Un hincha de PSV se metió en el campo para agredir al arquero de Sevilla Dmitrovic, pero el serbio lo redujo y la seguridad se lo llevó.



🎥 @AFQ_29pic.twitter.com/UivxXul2Oa — SportsCenter (@SC_ESPN) February 24, 2023

Luego, también declaró a otros medios. “Me voy a callar por no decir lo que de verdad quería hacerle. Afortunadamente, me alegro de haber sido consciente de dónde estaba y haberle reducido", afirmó.

"Si alguien me ataca voy a defenderme", dijo Dmitrovic, quien esperaba una sanción al parcial. "El PSV es un gran club y le castigará seguro", agregó.

AFP

Marko Dmitrovic y el hincha de PSV

Por su parte, el técnico de Sevilla, el argentino Jorge Sampaoli, también lamentó lo ocurrido.

"Entró un hincha a golpearlo, creo en la espalda. Hay cosas que no entiendo, cómo el árbitro no tomó otras medidas porque si eso se acepta, puede pasar en adelante cualquier cosa", dijo.