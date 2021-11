El comunista que se formó con revistas de su abuela, respaldó a Maduro y llegó a la Presidencia del PIT-CNT

Le dicen "El Turco" por su origen sirio-libanés, pero él se define como un trabajador sindical comunista que promueve la idea de impulsar un "marxismo muy occidental" para alcanzar una "democracia más plena".

Marcelo Abdala ha sido en los últimos años una de las figuras centrales del PIT-CNT, aunque su periplo no estuvo despojado de polémicas. En abril de 2017 hizo una controversial visita al presidente venezolano, Nicolás Maduro, cuando la crisis social y económica se acentuaba en Venezuela. El dirigente sindical viajó al país invitado por la central de trabajadores y le regaló un libro sobre la historia del gremio metalúrgico al mandatario. Al volver, dijo que Maduro no era "dictador" y que allí no había "dictadura".

"En nuestra patria de Artigas, el movimiento obrero y el pueblo es solidario, cariñoso y amigo de la revolución bolivariana. No hay ninguna vacilación en ese sentido. (...) Es una posición de defensa de la autodeterminación del pueblo venezolano para resolver los asuntos", aseguró al programa Malos Pensamientos, entrevistado por el comunicador Orlando Petinatti.

"Fui porque me invitó la central bolivariana. Mientras yo estaba allá, aquí hubo una campaña moribunda contra mi persona. No me puedo calentar, cuando uno hace algo uno tiene que medir costos y beneficios", se justificó.

Con la llegada de Luis Lacalle Pou al gobierno, Abdala señaló en varias de sus apariciones televisivas los "rasgos autoritarios" que, a su criterio, practican algunos actores de la coalición. Lo hizo apoyándose en la labor sindical y dejando claras sus posiciones: "Me considero un comunista antistalinista, (...) antifascista, pero no antimilitarista".

Su ideología se remonta a su adolescencia, cuando le "robaba" a su abuela la carta del Partido Comunista: tomaba desde su almohada la revista, la leía sin permiso y luego la dejaba bajo la misma funda para que no se diera cuenta. Esa era su "prensa clandestina" durante la dictadura, contó.

"El comunismo es como la ingeniería genética. Cuando aparecían las primeras ideas de ingeniería genética parecía de ciencia ficción. Hoy si no hablás de una sociedad donde no haya explotación, trabajo esclavo y un hombre y productores libres decís 'esto es ciencia ficción'. Mata mucho más gente el capitalismo que todas las barbaries que pudo haber hecho el comunismo", declaró a Malos Pensamientos. "Defiendo mis valores, mi ideología y mi punto de vista. La obligación que tiene uno en el PIT-CNT es llevar la opinión de sus compañeros, no la suya propia", indicó a El País y subrayó que en la organización representa a los metalúrgicos y no a los comunistas.

Comenzó su militancia en la primavera de 1983 liderando el gremio del liceo 26. Del Movimiento Estudiantil pasó al gremio metalúrgico tres años más tarde y, a fines de esa década, ocupó la dirección de la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines (Untmra) como responsable de la comisión juvenil.

Criado en el barrio Brazo Oriental, en el seno de una familia de padres y abuelos metalúrgicos, Abdala conoció a su pareja, Alejandra, cuando ella tenía 19 años y él 22. Fue en una comisión juvenil del local del Frente Amplio ubicado en San Martín y Fomento. Luego se distanciaron, se volvieron a reencontrar en 2006, tuvieron hijos y siguen juntos hasta ahora. "Había quedado un amor muy lindo de cuando éramos chicos", recuerda.

El metalúrgico empeñó su carrera laboral a la representación sindical. Hasta hace pocos años decía que trabajaba más de 12 horas todos los días y asumía que cuando menos tiempo trabajó fue cuando estuvo vinculado a fábricas u obras: "Zafé de responder por mis problemas y los de todos", explicó en 2018 al programa radial.

A sus 54 años, se presenta como un amante del "buen" rock and roll, blues, candombe, salsa, música afrocaribeña y el tamborileo. Y se define como un dirigente que apela a "defender la seguridad social, la negociación colectiva, el fortalecimiento de la organización de los sectores de trabajadores en ramas nuevas" y a "desarrollar un nuevo debate del desarrollo del país desde la perspectiva de los sectores populares".

En 2015 se convirtió en secretario general del PIT-CNT y este sábado quedó confirmada su designación como nuevo presidente, en reemplazo de Fernando Pereira, quien se candidateó para la Presidencia del Frente Amplio y abandonó el puesto.

Según considera, la salida del sindicalista marcará un punto de inflexión para la dirigencia del PIT-CNT, aunque él, desde su nuevo cargo, intentará continuar con las líneas de acción y el diálogo que mantenía la central sindical con el gobierno de Lacalle.

"En Uruguay nos conocemos todos y es notorio que, aun con las diferencias que tenemos con el gobierno, el movimiento sindical siempre defenderá la institucionalidad democrática", declaró a Telemundo en relación a una labor que, a su parecer, estuvo "enormemente facilitada" durante las administraciones del Frente Amplio, que tuvieron la "sensibilidad adecuada".

"Es un sentimiento de terrible responsabilidad. Hasta en cierta medida estuvo ese sentimiento de decir 'pah, ¿podré con esto?' Es una responsabilidad enorme. Vos te jugás en cada movimiento, por más pequeño que sea, la vida y el trabajo de miles", agregó sobre su designación.