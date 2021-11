Tras su designación, Abdala apuesta a cumplir la agenda "desafiante" del PIT-CNT sin tener "sobresaltos" con el gobierno

El congreso del PIT-CNT, que cerró este fin de semana, expuso una serie de diferencias internas entre las distintas corrientes que integran la central sindical, que derivaron, entre otras acciones, en la reivindicación del sindicato policial y una serie de posturas cruzadas a raíz de la afirmación que hizo un sindicalista argentino durante el encuentro del viernes cuando pidió "echar" al presidente Luis Lacalle Pou de su cargo.

Lo que al principio apuntaba a ser una instancia de acercamiento y articulación colectiva, para dar forma al rearmado del tablero, se saldó este domingo con una división atada a una falta de acuerdos para definir el esquema de conducción de la central. Mientras que desde las corrientes minoritarias pretendían instalar el sistema de coordinadores y se aferraban a la idea de una elección con voto secreto, las mayoritarias Cuesta y Articulación entendieron que para definir a las nuevas autoridades era necesario apelar a un consenso que eligiera la fórmula de conducción y que así se mantuviera el régimen de presidencia, vicepresidencia y secretaría general, como finalmente ocurrió.

El sindicato policial, afín a la otra postura, rompió alianza con esas dos fuertes corrientes y propuso, en cambio, resolver el debate con un pedido de elecciones, lo que generó molestias en varios gremios. El fastidio se plasmó en la presentación de una moción por parte del Sindicato de Artes Gráficas, que acusó al grupo de formar parte del "aparato represor del Estado" y puso en discusión su salida. La votación finalizó con 689 votos a favor de que el sindicato continúe aliado a la central, en tanto 228 se manifestaron en contra.

Su presidenta, Patricia Rodríguez, celebró este domingo la resolución y reivindicó la unidad de los policías. "No nos fuimos, no nos callamos y la unidad está más fuerte que nunca. Los espacios de construcción social no se abandonan se militan. Se cambian desde adentro. ¡Arriba Sifpom haciendo historia!”, escribió en Twitter.

Los policías expresaron su intención de "quedarse y dar pelea adentro" por los cambios que pretenden impulsar, pese al intento de desvinculación, subraya un comunicado que difundieron en la misma red social. “Lo fácil era irse, como pedían algunos. Lo más valioso es quedarse y dar pelea adentro por los cambios que queremos. Nos toca un gran desafío por delante: estar como titulares en el secretariado ejecutivo, en la conducción del movimiento sindical”, afirma el texto.

En la instancia, desarrollada entre el viernes y sábado, quedaron definidos los miembros de la mesa representativa y el secretariado por unanimidad. El documento que marcó la estrategia del movimiento sindical fue aprobado por más del 60% de los votos de los delegados comensales. En los próximos días, los agremiados definirán al detalle la responsabilidad que se asignará a cada trabajador y sindicato.

El desmarque de Abdala y los cruces de García y Gandini

Tal y como informó El Observador, el sábado quedaron definidos los nombres que estarán al frente de la cúpula sindical: el sindicalista Marcelo Abdala ocupará la presidencia, en reemplazo del ahora candidato a presidir el Frente Amplio, Fernando Pereira; en tanto José Lorenzo López integrará la vicepresidencia y Elbia Pereira se encargará de la secretaría general.

Al día siguiente de que se conociera la designación y el congreso planteara su agenda de prioridades, Abdala buscó desmarcarse de las afirmaciones del sindicalista argentino Carlos Díaz, secretario adjunto de la Central de Trabajadores de Argentina (CTA), quien apuntó contra el presidente Lacalle y su gobierno “neoliberal”, durante el congreso del viernes, y prometió continuar con las líneas de acción y diálogo que seguía la administración de Pereira.

"En Uruguay nos conocemos todos y es notorio que, aun con las diferencias que tenemos con el gobierno, el movimiento sindical siempre defenderá la institucionalidad democrática", declaró a Telemundo.

Díaz había anunciado que el movimiento sindical argentino estaba “a disposición para llevar adelante la campaña por el ‘Sí’ en Argentina para derogar los 135 artículos de la LUC”. En su discurso, precisó que es porque “así como en Argentina, en Uruguay también están haciéndole frente a la pandemia del neoliberalismo”.

Se trata de "organizar a los miles y miles de compañeros, de hermanos, multiplicados por 20 para que vengan a votar el día que se realice el referéndum, y echar a Lacalle Pou”. “Muchas gracias compañeros, muchas gracias compañeras, estamos a la talla, vamos a vencer, vamo’ arriba”, cerró su exposición en el Palacio Peñarol de Montevideo.

El caso también trajo a colación las respuestas del ministro de Defensa Nacional, Javier García, y el senador nacionalista Jorge Gandini, quien cree que un bloque político electoral "liderado por el PIT-CNT" enfrenta al gobierno.

"Acá no se echa a presidentes. Acá se debate políticamente, se discute en el Parlamento, y cada cinco años, con la Constitución abajo del brazo, se vota a un presidente. Y el presidente que deja (el mando) le otorga, en paz y democracia, la banda a otro presidente. No tiene que hacer nada ningún dirigente político ni ningún dirigente sindical de otro país para meterse en los asuntos que son de los uruguayos y de los orientales”, expresó García.

Según el ministro, lo dicho por Díaz es una “tamaña barbaridad” y criticó que fuera “ovacionado”en el Congreso.

El PIT-CNT es "la resistencia más conservadora del progreso”, afirmó, por su lado, Gandini.

La designación de Abdala y sus diferencias con Pereira

El nuevo presidente del PIT-CNT valoró como "fragmentado" y "bueno" el congreso en el que fue designado para ocupar el cargo más alto de la central sindical. Dijo que el proceso expuso la presentación de distintas ideas y tuvo la "intención de defender y fortalecer a la unidad". "Me parece que es lo que al final se terminó reflejando cuando se definió por unanimidad la dirección", dijo a El Observador.

"Bienvenidas las discusiones que permiten exponer con claridad las ideas que uno tiene. Prefiero eso a un congreso rutinario, administrativo, monocorde", agregó.

El dirigente tomó su elección con una "alegría enorme" por el "altísimo honor" que significa y admitió que lo primero que se le vino a la mente fue el "sentido de responsabilidad" que tendría de ahora en más. Y así describió lo que pensó en ese momento: "Es un sentimiento de terrible responsabilidad. Hasta en cierta medida estuvo ese sentimiento de decir 'pah, ¿podré con esto?' Es una responsabilidad enorme. Vos te jugás en cada movimiento, por más pequeño que sea, la vida y el trabajo de miles".

A su vez, consideró que las "propuestas clave" fueron aprobadas por amplía mayoría y en ese sentido anunció que desde la dirección hará "todo lo necesario" para apuntar a la construcción de una dimensión colectiva. "El congreso nos deja una agenda muy desafiante. Queremos defender la seguridad social, la negociación colectiva, el fortalecimiento de la organización de los sectores de trabajadores en ramas nuevas, apuntar a desarrollar un nuevo debate del desarrollo del país desde la perspectiva de los sectores populares".

Desde el primer día, entonces, intentará definir el "mecanismo de trabajo" que llevará adelante con sus dos principales subordinados, López y Pereira, a quienes pretende tenerlos al tanto de "todo".

Con la salida de Pereira, el PIT-CNT reconfigurará su primera línea sin un referente de peso que desde 1996 estaba a la cabeza de la dirigencia. Abdala cree que pese al cambio de nombres no habrá diferencias en el diálogo con el gobierno.

"Nuestra responsabilidad es tratar de llevar adelante de la mejor manera posible las definiciones colectivas. Obviamente que cada uno tiene su impronta. Naturalmente, no hay dos seres humanos iguales. Con Fernando hemos trabajado tan sincronizada y colectivamente que si vos me preguntás ahora de sobrepique no me imagino ninguna cuestión de diálogo con el Poder Ejecutivo. Tenemos diferencias importantes, pero que haya mucha conversación no significa que haya mucho acuerdo", dijo y concluyó: "No me imagino un sobresalto de ninguna manera. Voy a trabajar con Elbia y Joselo y voy a tratar de que estén involucrados en todas las cosas".