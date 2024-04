El conmovedor posteo de Juan Pedro Aleart para su novia luego de la denuncia de abuso: "me sostuviste"

El impactante testimonio de Juan Pedro Aleart sigue resonando incluso después de varias horas desde su transmisión en vivo en el programa De 12 a 14. Este viernes, el periodista dedicó un emotivo mensaje lleno de amor a su novia Yoana Don, a quien describió como una de las pocas personas que lo ha apoyado en sus momentos más difíciles. Según las palabras del propio conductor de El Tres, Yoana ha sido un pilar fundamental durante sus horas de mayor tristeza por todo lo que ha vivido.

"Me sostuviste, me levantaste del piso cuantas veces fueron necesarias, me empujaste para adelante y me llenaste de amor. Después de la tormenta, siempre sale el sol. Se viene lo mejor de nuestras vidas, y cuánto lo merecemos!", escribió el periodista en su cuenta de Instagram, junto a una foto con su pareja. "Te amo con alma y vida", finalizó.

La respuesta de la novia de Juan Aleart



Su pareja no tardó en dejar un comentario en el conmovedor posteo de Juan Pedro Aleart. "Y lo haría mil veces más. Aprendí tanto de la vida con vos atravesando todo este dolor. Me enseñaste a lucharla, a ser valiente, a no rendirme nunca, a buscar siempre la verdad y a enfrentar los miedos", comentó Yoana Don. "Lo aprendí día a día mientras vivíamos juntos los momentos más angustiantes y difíciles de nuestra vida aunque en ese momento no era tan claro", agregó.

"Gracias por ser el hombre íntegro y valiente que sos. Estoy muy orgullosa del hombre que tengo al lado. Y que se agarre el mundo porque estamos decididos a ser felices de una vez y no hay quien nos pare. Ya vas a ver cómo van sanando poco a poco tus heridas. Tú más que nadie mereces ser feliz", finalizó la abogada, modelo y periodista rosarina que lo acompañó en esta etapa de su vida.