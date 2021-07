El correctivo salarial que se debe pagar a las trabajadoras domésticas en julio

El pasado 30 junio vencieron 182 convenios salariales que abarcan a algo más de 630 mil trabajadores de la actividad privada. En esa lista está el acuerdo de las trabajadoras de servicio doméstico, que se había negociado en 2019 dentro de la Séptima Ronda de Negociación Salarial.

La letra de ese convenio prevé al final del acuerdo un ajuste adicional por la diferencia entre la inflación observada durante la vigencia del acuerdo (enero 2019 –junio 2021) y los ajustes salariales otorgados en ese período.

Entre esas fechas la inflación efectiva fue de 24,69% y los ajustes salariales otorgados de 23,84%. De esa forma el correctivo final que corresponde pagar a los trabajadores es de 0,69%, según cálculos realizados por El Observador. Ese ajuste deberá abonarse en el mes de agosto cuando se pague la remuneración correspondiente a julio en caso que el acuerdo de pago sea mensual

¿Cómo serán los aumentos futuros?

Como el acuerdo venció a fin del mes pasado ahora se debe negociar un nuevo convenio entre empleadores y sindicato. Recién cuando la negociación esté finalizada se podrán saber los detalles exactos.

De todas formas vale saber cuál será la base de la nueva negociación. Los lineamientos del Poder Ejecutivo dan algunas pistas. Este sector de actividad está incluido entre los sectores “menos” o “poco afectados” por la pandemia, y está habilitado a negociar un acuerdo a dos años de duración con ajustes semestrales.

También está alcanzado por la pauta diferencial para microempresas (menos de 5 trabajadores). Hoy el gobierno propone comenzar con un aumento de 1,8% en julio de este año, 3,7% en enero de 2022, 2% en julio de 2022 y 3% en enero de 2023. En todos los casos equivale a inflación esperada. En estos casos no se incluye componentes de recuperación, en el entendido de que como no hubo pérdida, no hay salario para recuperar.

Al margen de esas pautas, empleadores y trabajadores tienen libertad en la negociación para introducir modificaciones.

El salario mínimo del sector es actualmente de $ 22.093 por 44 horas semanales de labor y 25 jornales mensuales. Y el valor del laudo mínimo por hora es de $ 116,23.

Vale recordar que en 2020 y en medio de la pandemia se habían renegociado las condiciones del acuerdo salarial a pedido de la Liga de Amas de Casa, con el objetivo de mantener la mayor cantidad de empleos, y dentro de la formalidad.

En esos meses una gran cantidad de empleadores vieron reducido el ingreso de sus hogares, ya sea porque estaban en seguro de paro parcial o total, les habían reducido horas extras o porque habían perdido su fuente laboral. Por ello se consideraba que el costo del aumento de julio era difícil de afrontar todo junto. En esa ocasión la solución fue redistribuir en el tiempo los incrementos que estaban previstos.

El Ministerio de Trabajo comenzará en estos días a convocar a los distintos grupos de actividad. Además del sector doméstico, deben negociar sectores de la industria y el comercio, gastronomía y hoteles, trabajadores rurales y forestación, entre otros.