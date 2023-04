El crecimiento del 5G en América Latina es tan imprescindible como lento

El total de usuarios de teléfonos móviles conectados a las tecnologías 5G en América del Norte, los países desarrollados del Asia Pacífico y China oscilan entre el 50 y el 70%, en América Latina apenas llegan al 11%.

Esta nueva generación de redes móviles suele tener una forma muy simple de representarse: las tecnologías 4G (cuarta generación) es como transitar en una carretera mientras que las tecnologías 5G equivalen a ir en autopista.

Sin embargo, el 5G es mucho más que la velocidad de transmisión de datos. América Latina tiene 600 millones de habitantes y desde hace más de medio siglo hay un flujo constante de pobladores rurales a las grandes urbes. Eso está acompañado de la deforestación, las sequías y la depreciación de cultivos artesanales.

Si bien en Brasil, Chile, Costa Rica y Uruguay ya hubo avances de los organismos regulatorios para licitar y adjudicar al grupo de empresas capaces de brindar esta nueva generación de telefonía móvil, la brecha digital se convierte en un problema de difícil solución.

Por ejemplo, Corea del Sur tiene la mayor cantidad de estaciones base 5G por habitante. Tiene 13 veces más que la Unión Europea y 20 veces más que los Estados Unidos. En América Latina, en cambio, las políticas de los diferentes países siguen favoreciendo la culminación de despliegues de 4G, con mayor o menor grado de impulso a la 5G.

El acceso a internet por fibra óptica o por cableado resulta finalmente casi inaccesible para zonas periféricas de las ciudades y más aún para pequeños poblados donde un hospital o una escuela necesitan indefectiblemente estar conectados a la nube.

Si se avanzara en la adjudicación de espectro y financiación del 5G, la extensión territorial del subcontinente brindaría oportunidades para la localización de pequeñas ciudades o de volver a poblar ciudades que tuvieron un flujo migratorio hacia las grandes urbes.

Por supuesto, la tecnología 5G brinda muchos beneficios en las zonas densamente pobladas. Aun cuando las redes de fibra óptica resultan eficientes, la red inalámbrica del 5G llega a lugares, generalmente de la periferia geográfica o de poblaciones vulnerables en las que la red de cable no llega.

En un trabajo reciente de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) llamado “Ciudades inclusivas, sostenibles e inteligentes en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe”, se aborda este difícil desafío.

El despliegue de 5G es incipiente en la mayoría de los países de la región y en la mayoría de ellos surge la necesidad de que los marcos legales y regulatorios en general favorezcan el despliegue de estas redes, incluyendo asuntos relativos a la financiación.

Las transformaciones que trae esta nueva generación es la velocidad, la mayor concentración de teléfonos y sistemas inalámbricos en una zona sin que se sature la señal. Pero también permite llegar a horizontes tales como la Inteligencia Artificial, la gestión de los Grandes Datos, la automatización, la virtualización de redes, y toda la gama de aplicaciones críticas.

Este horizonte es el que permitió configurar en los países desarrollados las llamadas Ciudades Inteligentes. El 5G puede albergar aplicaciones críticas de la Internet de las Cosas y para la automatización de procesos donde intervienen equipos ciber-físicos.

Con el despliegue del 5G es posible la creación y gestión de un Centro de Operación Inteligente, la supervisión permanente del estado de las rutas, el estacionamiento inteligente, así como la implementación de sistemas altamente eficientes y automatizados de seguridad pública.

El trabajo de la CEPAL se realizó en el marco del proyecto “Ciudades inclusivas, sostenibles e inteligentes en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe”.

La disponibilidad de una red 5G en una ciudad, explica el documento, permite en todo el territorio el despliegue simple e integrado de las aplicaciones más exigentes (salud, tránsito, cámaras, control de luminarias, sensores y actuadores en general) que el gobierno desarrolle, manteniendo la centralización de su gestión en el Centro de Operación Inteligente (IOC) como un sistema nervioso de la ciudad.

El IOC, que es el corazón de las ciudades inteligentes, aparte de la gestión de los sistemas físicos, desarrolla una función primordial de operar centralizadamente los datos, incluyendo la recolección, su pre-procesamiento, y su almacenamiento, búsqueda y presentación para las demás aplicaciones.

Por otra parte, las tecnologías móviles representan un fuerte pilar para el desarrollo económico de las naciones. A finales de noviembre 2022, en su reporte The Mobile Economy in Latin America 2022, el Sistema Global para comunicaciones móviles (GSMA) señaló que las tecnologías móviles generaron 7.4 % del Producto Interno Bruto (PIB) de América Latina en 2021, una contribución de US$ 345 mil millones de valor económico agregado, generando 1.6 millones de empleos directos e indirectos y produciendo una recaudación tributaria del sector de US$ 30 mil millones.

La GSMA también señala en su reporte que para 2025 la contribución al PIB por parte de las tecnologías móviles aumentará en US$ 20 mil millones con respecto a 2021 en América Latina.

