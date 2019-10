El debate tendrá más influencia en votantes jóvenes, según encuesta de Equipos

Los candidatos del Frente Amplio (FA) y del Partido Nacional (PN), Daniel Martínez y Luis Lacalle Pou, debatirán este martes a las 20 horas, después de semanas de negociación entre los organizadores y los comandos de campaña. La contienda presidencial será la primera de este tipo en 25 años, después del último debate que protagonizaron Tabaré Vázquez y Julio María Sanguinetti, en 1994.

La consultora Equipos elaboró un estudio sobre el conocimiento previo del debate, la predisposición de los uruguayos a mirarlo y cuánto influirá en su voto. La consulta fue realizada entre el 25 y el 29 de setiembre, según afirmó en Subrayado el director de Equipos, Ignacio Zuasnabar.

El estudio de la encuestadora presentado este lunes concluyó que el encuentro tendrá más influencia entre los votantes más jóvenes. Las personas de entre 18 y 29 años respondieron que el debate sí podrá influir, en mayor o menor medida, en su voto el próximo 27 de octubre. Entre los consultados de ese rango etario, 28% respondió que influirá "mucho" lo que surja del debate en su voto. Entre esas edades, además, 42% afirmó que influirá "poco".

Entre las personas de 30 y 49 años, en tanto, 13% respondió que influirá mucho, mientras que entre los de 50 a 64 años el porcentaje desciende a 12%. Entre aquellos de más de 65 años, sin embargo, la influencia del debate en el voto vuelve a aumentar y llega a 18%.

Zuasnabar explicó que cuando se preguntó sobre la influencia que podría tener el debate en el voto de octubre, del total se desprende que 16% afirmó que el debate "va a influir mucho", mientras que 18% dijo que lo hará "poco" y 58% respondió que no lo modificará en "nada". "Ese 16% puede tomar una decisión a partir de lo que ocurra mañana. Es mucho", expresó el director de Equipos, teniendo en cuenta que ese porcentaje supera la intención de voto de cualquier partido que no sea el Partido Nacional o el Frente Amplio.

Aunque lo "razonable", según el sociólogo, es que el debate tenga "efectos marginales", entre los indecisos "hay una percepción de que el debate los puede influir".

Si bien los candidatos debatirán en los estudios de Canal 4, el encuentro será transmitido por los demás canales privados (10 y 12), así como por los medios públicos (Televisión Nacional, Radio Nacional del Uruguay y TV Ciudad). La organización también contó con la participación del semanario Búsqueda, la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) y la agencia de comunicación Signo.

Respecto al conocimiento previo del debate, 43% de los consultados "escuchó hablar y tiene una idea clara" sobre la instancia, 30% "escuchó hablar pero no tiene una idea clara" y 26% directamente "no escuchó hablar". El restante 1% no contestó.

Equipos también concluyó que cuantos más años tiene la persona, mayor es la predisposición a mirar el debate. De esta manera, 66% de los consultados entre 50 a 64 años aseguró que "seguramente" mirará el debate, mientras que entre los mayores a 65 años quienes aseguran que lo sintonizarán son 68%. En el rango de personas de entre 18 y 29 años, 46% aseguró que "seguramente" lo mirará, mientras que entre los de 30 a 49 años ese porcentaje es de 49%.

En resumen, según sostuvo Zuasnabar, mañana los candidatos presidenciales con más chances de alcanzar el gobierno –según lo que marcan todas las encuestas de opinión pública– tendrán "un nicho importante que los va a estar mirando".