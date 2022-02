El descargo del Kun Agüero contra el impuesto al patrimonio

El exfutbolista Sergio "Kun" Agüero se despachó contra el impuesto al patrimonio en su stream de la plataforma Twitch. El astro argentino transmite habitualmente en vivo su participación en videojuegos y a la vez suele intercambiar sobre su vida con los fans.

Agüero dijo que no le molesta pagar tributos por sus ingresos. "Si vos tenés ingresos claramente es porque estás trabajando y te está yendo bien. No pasa nada si pagás el ingreso, el 30%, 35%, en Inglaterra pagás el 50%, por ejemplo. Pero vos estás generando plata, entonces está bien, pagás", dijo.

Pero luego agregó: "Lo que no me convence es que vos pagues un porcentaje anual del patrimonio que tengas, me parece una locura. (...) Si vos ya estás pagando por el ingreso, ¿por qué te siguen sacando más plata?”, se preguntó el exfutbolista.

El "Kun" argumentó que, a diferencia del impuesto a los ingresos, los tributos sobre el patrimonio se pagan incluso "cuando no tenés trabajo". "Vos generaste $ 100 en toda tu vida y el día de mañana no tenés más ingresos; tenés que seguir pagando un porcentaje sobre esos $ 100 toda tu vida", ejemplificó.

La opinión de Agüero se viralizó y los comentarios sobre ella se extendieron a políticos y economistas Argentinos, como el diputado y exministro Ricardo López Murphy o el profesor de la UBA Sergio Chouza. El propio exjugador polemizó con algunas de las respuestas que recibió a través de Twitter.

Contesto acá pa . El patrimonio está en muchísimos países y No solo en Argentina . Ahora te pregunto , si toda tu vida generaste 100 ya pagando impuestos , porque seguís pagando ? Si no Tenes ingreso en el año , seguís pagando igual, fui pobre y nadie me regaló nada . Fin te ❤️ https://t.co/XMLsRcjhxu — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) February 15, 2022