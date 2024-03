El Kun Agüero y Sofía Calzetti apuntaron contra un programa de TV por filtrar su embarazo

En una entrevista con LAM, el Kun Agüero y Sofía Calzetti compartieron detalles sobre el progreso de su embarazo, mientras esperan con ilusión la llegada de su primera hija juntos. La pareja asistió a la fiesta de cumpleaños de Yanina Latorre, donde hablaron sobre este momento tan especial.

"No lo dijimos antes por los tres meses prudenciales, pero estamos muy contentos", expresó la empresaria durante la celebración organizada por la panelista en su residencia en Pilar. Agregó que el exfutbolista se refirió a la precaución que tomaron debido a su conocida exposición mediática. "Somos conocidos y yo sé cómo son las cosas. Lo dijimos antes porque uno nunca sabe. Los médicos nos decían que esperemos y que no digamos nada. Siempre están esas personas, gente que trata de decirlo antes de que salga", comentó.

"El médico hasta que no hizo el último control, nos pidió que no lo digamos. Quiero destacar que LAM lo sabía y no dijeron nada. La gente lo tiene que saber. les quiero agradecer por esperar a que nosotros lo dijéramos y no cómo otros programas que se aprovecharon. No tengo problema en nombrarlos. Intrusos o esta ‘poli no se cuánto’. Uno no sabe, las cosas pueden llegar a salir mal y después cómo les da la cara para decir ‘che, me la mandé'. Por suerte salió todo bien", criticó, mientras señalaba al programa de Flor de la Ve y a la instagrammer Pochi de Gossipeame. "Estamos muy contentos y felices", concluyó.

El exjugador y la modelo revelaron que el nombre elegido para su hija será Olivia, un deseo compartido por todos en su círculo cercano. "Todo el mundo quería nena", compartieron entre risas, señalando que la incertidumbre sobre su próximo lugar de residencia influyó en la elección del nombre. "Olivia es el nombre, pero puede que cambie. Yo creo que va a ser ese, aunque estoy indecisa. Faltan muchos meses por delante", confesó Sofía. “El problema estaba en que si era varón no teníamos nombre. Benjamín nos ayudaba a buscar nombres y me decía ‘pa, no encuentro’. ‘Mejor que sea nena’”, reveló el Kun.

El hecho de considerar la posibilidad de mudarse a otro país también influyó en la elección del nombre. "A mí me gustó y es un nombre internacional que en todos lados es el mismo. Nosotros todavía no sé si tenemos planes para irnos a vivir a Miami. Había otros nombres dando vueltas, pero eran muy de acá y pensamos que allá capaz no la pueden nombrar ni en la lista del colegio", explicó.

"La pancita se va asomando", dijo el exfutbolista con una sonrisa. "La semana que viene entro en los cuatro meses y supongo que la pancita de a poquito va a comenzar a salir", añadió Sofía, también con una sonrisa.

Además, el streamer compartió detalles sobre cómo es su pareja durante el embarazo. Mencionó que Sofía no tuvo antojos significativos hasta el momento y que no tuvo que salir a comprar alimentos a altas horas de la madrugada. "Tuvo migrañas y nauseas", admitió, pero ambos coincidieron en que su embarazo no está siendo demasiado complicado. "Creo que tenía más antojos antes que ahora", bromeó ella. "Obvio que si me dice a las 3 de la mañana ‘quiero, quiero, quiero’ voy a salir corriendo a hacerlo", añadió él, mostrando su disposición para cuidar de ella.