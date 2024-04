La charla de Dawson con Almeida tras la agresión del jugador de River y cómo hubiera arreglado los problemas el golero de Defensor

El golero de Defensor Sporting, Kevin Dawson, explicó este lunes que luego de la agresión que sufrió de su colega de River Plate, Cristian Almeida, mantuvo un contacto con el jugador para hablar sobre lo ocurrido.

En el segundo tiempo del partido que jugaron este domingo en el Franzini, que Defensor Sporting ganó 1-0 por la octava fecha del Torneo Apertura, en una jugada dentro del área el futbolista de River fue a agredir con un codo al golero, que juega con una máscara como consecuencia de una lesión en su rostro.

Viendo esta acción grosera y antideportiva de Almeida contra Dawson no tiene justificación .

Muy feo accionar. Seguro más q a nadie lo va perjudicar a él mismo .Una lástima !. Entiendo y supongo debe estar arrepentido de tamaña e injustificada agresion pic.twitter.com/FFhumAlGfg — Alberto Kesman (@KesmanAlberto) April 15, 2024

Así relató el golero lo ocurrido en la cancha. “Sentí un impacto y quedé tirado. Lo primero que hice fue pensar en la nariz. Si me hubiera agarrado de lleno te estaría contando otra cosa. Cuando vi que la máscara frenó el impacto. Sentí que apenas había tocado la nariz y que no me salía sangre, me quedé más tranquilo. Tuve un intercambio de palabras con Keke. Me dijo que no fue de mala intención. Yo lo tomé como que sí había sido de esa forma y, en pleno partido, le dije: ‘Mal yo, no tomés a mal lo de mala leche’”, explicó en charla con Carve Deportiva AM 1010.

Dijo que cuando se fue del Franzini estaba “muy caliente y frustrado”, por lo que había sucedido en el final, con la batalla campal entre los jugadores de los dos clubes.

“Hasta el día de hoy no valoro ni festejo el triunfo porque fue lamentable lo que pasó”, manifestó.

Continuó relatando que cuando iba en ruta hacia Colonia, donde vive, recibió un mensaje de Almeida, que no respondió hasta después que vio el partido nuevamente.

“Cuando llegué a casa miré el partido, vi videos, y le dije: ‘Vi la jugada, podrías haber ido de otra manera, pero queda ahí. De mi parte todo bien. Son circunstancias de juego. Agradecemos que no me pasó nada grave ni empeoró la lesión’”, comentó Dawson sobre la charla con su colega de River.

Reconoció que no es una persona que viva con rencor y que actuó mal cuando al final de partido tuvo un intercambio de palabras con un jugador de River.

Sobre la charla con Almeida, agregó: “Con Keke lo hablamos como dos hombres grandes y no se puede andar por la vida, menos en esta profesión, con rencor. Él asumió su error por la forma de ir a la pelota”.

Definió lo ocurrido en el Franzini como “todo lamentable”.

Y dijo que lo primero que le nace es “pedir disculpas”. “Porque no es la imagen que tenemos que dar los futbolistas. Si no son los hinchas, es una agresión a los árbitros y nosotros, los mayores protagonistas terminamos como terminó todo... ¡es lamentable! Me fui recontra caliente, y muy frustrado. Venimos de una seguidilla linda, haciendo un buen torneo, y todo esto empaña que ganó Defensor”.

Dijo que en la gresca generalizada del final del partido intentó separar, sin tomar riesgos de recibir un golpe en el rostro, y planteó cómo resolver estas situaciones.

“Cuando somos colegas y quiero intercambiar palabras o pelear con alguien no me peleo adentro de la cancha. Somos pocos, nos conocemos. Esto es chiquito. Conseguís el número de teléfono y te peleás en cualquier otra parte. Está mal eso, pero lo hacés por fuera. Y no ahí porque es bochornoso y no es la esencia nuestra como grupo”.