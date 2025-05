"Era muy tiernito": Juan Ahuntchain, uno de los primeros entrenadores de Lucas Villalba, contó detalles de los inicios del nuevo crack de Nacional; mirá lo que dijo

"Lucas no había jugado en ningún lado , tenía 16 años, e iba a Fútbol Inteligente a trabajar y a hacer, que es un grupo que trabaja con chiquilines para irlos mejorando, ¿no? Es decir, tenía 16 años y Ari García, que es hoy nuestro analista, lo arrima al club. Eran dos jugadores, era él, Lucas, y Figueredo", comenzó narrando a La Mañana del Fútbol de El Espectador Deportes.

"Esos dos vinieron, pero Lucas no jugaba en ningún lado. Figueredo sí, jugaba en el fútbol universitario. Ahí comenzaron y a Lucas se le notaba esa velocidad que ya hoy demuestra, pero era muy tiernito, muy de su casa, de no tener experiencia en el fútbol porque no había hecho la escalera de formativa que te va curtiendo. Nunca había jugado ningún club" , agregó.

La llegada de Lucas Villalba a Boston

Ahuntchaín brindó detalles de como fue su desembarco en Boston River: "Sí, lógicamente que vino y se quedó. Boston recién en ese momento se estaba formando, es decir, era prácticamente cero acá, no había nada. En las formativas, la séptima división se hacía llamado a aspirantes. Hasta que después, cuando llegamos nosotros, cambiamos un poco todos los sistemas que había y a él le notaba lo que te decía, lo que más sobresalía era un poco su velocidad pero era muy ingenuo, le costó madurar", expresó.

AMDEP6000. SALVADOR (BRASIL), 07/05/2025.- Lucas Villalba (d) de Nacional celebra un gol este miércoles, en un partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores entre Bahía y Nacional en el estadio Arena Fonte Nova en Salvador (Brasil). EFE/ Rafael Mar Lucas Villalba y su emocionante festejo EFE

"Creo que su maduración la terminó, me parece, mirándolo un poquito de afuera, cuando se fue a Tacuarembó a vivir solo, lejos de su familia, y eso creo que lo ayudó a madurar porque ya te digo, él era un chiquilín, muy buenito digamos", argumentó Ahuntchaín.

"En Primera división (de Boston River), creo que no llegó a jugar. En Primera no. En formativas sí, jugó siempre. Jugaba de carrilero, por derecha. Nosotros jugábamos con una línea de cinco, de tres con los carrileros y él jugaba por derecha y terminó el último año de Cuarta en un nivel bárbaro", contó el entrenador.

"Terminó bien arriba y de ahí se fue a Primera. En Primera no sé bien cómo fue toda la parte... No sé qué arreglo hubo con el club respecto a eso, creo que en algún momento se firmó un contrato y después quedó de lado ese contrato. Realmente desconozco esa parte porque no estoy involucrado con Primera división, desconozco, y creo que después Tito Sierra, que creo que lo representaba, lo llevó a Tacuarembó", mencionó.

Lucas Villalba y sus fotos como hincha de Nacional Lucas Villalba y sus fotos como hincha de Nacional

Con respecto a su actualidad y a cómo lo ve en el presente, Ahuntchaín afirmó que le gusta "la madurez que ha tenido". "Tanto futbolística como en su personalidad, es un jugador que no le pesa, entonces eso es fundamental. Cuando él estaba y recién comenzó, como te decía, cualquier golpecito, cualquier roce, él lo sentía, lo sentía más y estaba su tiempito en sanidad hasta que después volvía. Pero esa madurez que fue agarrando, la verdad me sorprendió y se lo merece porque es un chiquilín divino".

"Hay dos tipos de jugadores que yo espero un poco más siempre o me gusta esperar: el que es rápido y el que tiene personalidad. Este jugador con personalidad que vos lo ves, que tiene su liderazgo, aunque a veces le pite tan fuera de forma, pero son jugadores que dentro de un equipo aportan un montón de cosas y son los que me gusta esperarlos un poquito más. Después está el otro jugador que son jugadores medios y cuando tienen que decidir en algún momento quién se queda y quién se va", suscribió.

Ofrecimiento a Danubio

En base a las distintas informaciones sobre un ofrecimiento a Danubio, Juan destacó: "No, no. Tal vez algún alguien lo puede haber ofrecido o algo. En el fútbol es normal que jugadores que no aparecen en un lado aparecen en otro. Es muy difícil cuando vienen muchos jugadores, y pasa más a veces también en los equipos grandes. Y es muy difícil, es como si mañana te llegan a vos 10 periodistas, o 12 o 15, y tenés que elegir uno para el programa, entonces hay uno que está un poco mejor, lo ves y después a los dos o tres años ves al otro que estuvo ahí contigo y se desarrolló y en el fútbol pasa más o menos eso y sí, después hay que afinar el ojo", explicó.

20250422 AME1612. PORTO ALEGRE (BRASIL), 22/04/2025.- Alan Patrick (d) de Internacional disputa el balón con Lucas Villalba de Nacional este martes, en un partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores entre Internacional y Nacional, en el estadio B Lucas Villalba y Alan Patrick Foto: EFE/ Ricardo Rimoli

"A medida que van teniendo más experiencia y ese tipo de cosas, le errás menos y sobre todo con edades, ¿no? Es decir, las edades de crecimiento, cuando pasan de ser niños a la pubertad, es el margen de error más grande. Después que ya tienen 17, 18, ahí se te achica el margen de error con algún jugador", sentenció.