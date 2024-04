La máscara de Dawson: la increíble forma en que se lesionó en una práctica

El golero de Defensor Sporting, Kevin Dawson, sufrió el 1° de abril una increíble lesión en su rostro, que definió como “desgracia con suerte”. Esta situación lo sacó de las canchas una semana y desde el 10 de abril le obliga a jugar con una máscara de protección.

El futbolista oriundo de Colonia sufrió en el primer día de entrenamiento tras el triunfo ante Danubio (30 de marzo) por la sexta fecha del Torneo Apertura, un traumatismo con herida cortocontusa en el maciso facial.

“El que me veía ese día decía que me habían agarrado entre ocho y me habían dado una paliza”, contó entre risas Dawson en Carve Deportiva AM 1010, para explicar cómo quedó tras lesionarse.

¿Qué fue lo que ocurrió? Así lo relató el jugador: “Una desgracia con suerte. Estábamos en el regenerativo (lunes 1° de abril), porque veníamos de ganarle a Danubio (sábado 30 de marzo). Fuimos a hacer gimnasio los que veníamos jugando y el profe tenía todo preparado en la cancha para comenzar el trabajo. Fuimos a ver un video y de regreso empiezo a trabajar en el TRX. Cuando hago el impulso para arriba una barra de hacer pecho, que no había visto, me cae en la frente y me baja por toda la cara. Me hizo unos cortes grandes en la frente y una fractura en la nariz. Quedé con los ojos hinchados, todo morado. Fue una desgracia con suerte. Si me agarraba tirado en el piso, me agarraba los ojos, los dientes… fue una desgracia con suerte”.

Desde ese día inició un proceso de recuperación. Se perdió el partido del viernes 5 de abril ante Boston River y volvió el miércoles pasado en la semifinal de la Copa AUF Uruguay ante River Plate, que los violetas ganaron 2-1 y avanzaron a la final con Peñarol.

Ese día el golero jugó con la máscara de protección.

Sobre su evolución, dijo: “Me vengo recuperando. Volví a jugar antes de los plazos. Hasta el sábado (6 de abril) tenía la cara bastante desfigurada. Con la máscara empecé a moverme de a poco. Empecé a perder el miedo. Cuando me tiraba me zumbaba un poco la nariz, pero también quería estar en la semifinal de Copa. Estaba medio incómodo, porque no sabía cómo podía reaccionar. No es lo mismo que te moleste en una práctica y recibas un gol, que lo que puede pasar en un partido tan definitorio. Asumí la responsabilidad. Hablé con el entrenador. Con la sanidad. Me dieron su aprobación y de a poco me voy recuperando, sintiéndome mejor y adaptándome a la máscara”.

¿Qué características tiene la máscara? “Lo que tiene esta máscara es que te agarra solo la nariz, apoyada en la frente y en los pómulos, pero no me tapa tanto la visual cuando miro para los costados. Hay momentos en los que te sentís un poco incómodo a la hora de recepciar una pelota, porque perdés algo de visual. Me fui preparando y sintiendo cómodo, y sabiendo que no debía arriesgar más de la cuenta, porque es un factor a tener en cuenta el tema de usar la máscara”.

Dijo que entrenó con la máscara, y que utiliza un parche para tapar las heridas. Explicó que ya le quitaron los puntos y que debe cuidarse del sol.

Por fuera del fútbol ya no utiliza la máscara.