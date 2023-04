El deseo del Pato Aguilera que no se concretó, antes del partido Nacional vs Independiente Medellín

Carlos "Pato" Aguilera defendió a Independiente Medellín en 1985, después de jugar en Nacional. En la previa al partido que se disputó este miércoles en el Parque Central entre Nacional y DIM, Aguilera envió un saludo a los hinchas del cuadro colombiano.

La hinchada de Independiente Medellín es "muy sanguínea y uno tiene que saber que tiene que tener sentido de pertenencia para vestir esta camiseta", expresó el Pato en un video que fue publicado en las redes oficiales del club.

Agregó que "no puede creer que todavía me recuerden y me quieran tanto" y por último señaló: "No se olviden que en Uruguay tienen otro hincha de Medellín y ojalá que mañana le puedan ganar a Nacional".

El último deseo del exfutbolista, de 58 años, no se concretó, ya que el partido terminó con victoria de Nacional por 2-1, con goles de Gastón Pereiro y Fabián Noguera.