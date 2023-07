Daños después del temblor: ¿cuánto cuesta que un arquitecto revise una casa?

Luego del sismo de 4,2 de magnitud que se registró este miércoles en Canelones una de las preguntas que surgieron fue: ¿Qué pasará con las casas? ¿hay que revisar las estructuras?

Mercedes Espasandin, presidenta de la Sociedad de Arquitectos del Uruguay (SAU), dijo a Café & Negocios que si bien no se han dado consultas generalizadas, porque el movimiento no fue de gran magnitud, "no hay que esperar un sismo para evaluar las construcciones". A propósito, Espasandín añadió que no se acostumbra pero se recomienda hablar de las estructuras y de las instalaciones, 2porque todo tiene un mantenimiento y un tiempo de uso".

El costo de revisar una casa dependerá del tipo de construcción, del metraje y la antigüedad, indicó, pero además del relevamiento que se haga, si es ocular o de cateo, mencionó.

El arquitecto Gastón Scapula sostuvo que, teniendo en cuenta los aranceles oficiales de la SAU, la visita de un arquitecto para hacer un chequeo ocular, es decir un profesional que vea en qué estado está la construcción y si hay daños que se pueden evidenciar a simple vista, tiene un precio base de $ 2.500.

Luego, dependiendo de las patologías que tenga la construcción, como fisuras, grietas, desprendimiento de cielo raso o desprendimiento del suelo exterior, el precio del diagnóstico patológico y arreglos, el precio cambiará.

"Se hace un diagnóstico patológico y si hay que hacer una reparación se hace un proyecto para ver cómo se puede arreglar eso. Ese tipo de actuaciones se cobrarán diferente dependiendo el estudio de arquitectura y el arquitecto al que se llame", comentó Scapula. Además, en el precio también incidirá la cantidad de metros cuadrados que tenga la construcción.

Peritaje

Liber Trindade, especialista en métodos constructivos no tradicionales y director de la consultora en sistemas constructivos Casa Abierta, comentó además que un peritaje puede costar entre US$ 450 y US$ 600. El mismo es un informe que incluye los daños observados, sus posibles causas y soluciones para su reparación —no contempla el arreglo—.

Acerca del terremoto en Canelones, Trindade aseveró: "Creo que hay que quitar dramatismo, en especial porque luego aparecen quienes se pueden aprovechar de la situación".

Según el especialista, "sin duda van a aparecer fisuras que siempre estuvieron allí, pero que la gente vive con ellas desde hace mucho tiempo, y toda esta información les hará levantar la cabeza o mirar atrás de algún mueble que hace tiempo no se corre".

"Esta es la realidad y nadie se preocupa", finalizó.

Para estar atentos

Scapula agregó que si bien el temblor en Atlántida no afectó a las viviendas, por lo que se ha informado hasta ahora, algo sí le generó alerta y es la posibilidad de que hechos como estos se puedan volver a repetir en el futuro.

"Tenemos otro panorama, porque nosotros no tenemos en cuenta a la hora de construir en Uruguay posibles sismos, no solamente no lo pensamos sino que no es lo habitual calcular para eso a la hora de construir", dijo, y llamó a estar atentos a cómo se expresa la academia y las gremiales vinculadas al sector de la arquitectura y la construcción.