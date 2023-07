Un trueno largo y un pequeño temblor: el terremoto en Canelones que las cámaras no registraron y que no generó daños

Fue el tema del día en Atlántida. En el supermercado, en el kiosko, en la calle. "¿Sentiste el temblor?", era la pregunta que se escuchaba en las conversaciones.

–¡Por suerte nos podemos reír! Mi nieto me escribe de Holanda: '¿Qué paso?' Y yo durmiendo. No me enteré de nada. –le dijo una mujer al kioskero.

Pero, la mujer no fue una distraída. Hubo varios vecinos de Atlántida que no supieron qué sucedió durante la madrugada hasta que se despertaron y leyeron en las noticias que había temblado el balneario.

Desde las primeras horas de la mañana los usuarios en las redes sociales de la costa y de Montevideo reportaron que habían sentido un trueno y un temblor alrededor de las cinco o seis de la madrugada. Google decía que había un ocurrido un sismo de magnitud 4,2 y aparecía en escena una palabra que suena a catástrofe: terremoto.

El temblor ocurrió a las 05:42. A esa hora, la empleada de un hotel de la rambla de Atlántida estaba yendo a su trabajo en bicicleta y no sintió nada. "Iba re dormida", se excusó. En las cámaras de seguridad del restaurante La Fontaine, ubicado en el centro de la ciudad, solo se vio que durante esos minutos apareció una ráfaga de viento que movió las plantas. Pero, en las más de 10 cámaras que tiene el local, no se vio nada más: los platos y los vasos no se movieron. La cocina estaba quieta. Los muebles también.

El Observador le consultó a otros comerciantes de la zona si se veía algo en sus cámaras de seguridad, pero respondieron que el sismo en las imágenes fue imperceptible.

Inés Guimaraens El sismo fue de 5,2 en Atlántida

Sin embargo, a varios vecinos los despertó un sonido. Andrea estaba durmiendo y escuchó un estruendo y creyó que estaban trabajando en la obra del liceo que está en la cuadra de su casa. Pero, enseguida pensó que por la hora no podía ser. El temblor "se sintió tal cual como cuando pasa una aplanadora", dijo a El Observador.

Otra vecina contó que en su casa vibraron las puertas y los vidrios. "Parecía que iba a venir el estallido de un trueno, que nunca vino". Valentina vive en una casa de madera de dos pisos. Desde la altura sintió "que se movía algo" pero, no imaginó que era un sismo. "Me levanté a abrirle a la perra que ladraba. Pensé que estaba inquieta por algo", dijo.

El sismo era el tema del día, pero Karina, que estaba atendiendo un carrito de comida rápida no sintió nada. "¡Ay no! Voy a quedar mal si me grabas diciendo que no me enteré, porque todos los vecinos escucharon, a mi hija que vive a una cuadra le tembló la cama", respondió al preguntarle si podía contar su testimonio en un video.

Los relatos se repetían una y otra vez: los vecinos coincidían en que sintieron el estruendo como si fuese un "trueno largo" y una vibración. Pero, también coincidían en otro detalle: los animales vivieron el momento con ansiedad y nerviosismo.

El perro de Andrea se largó a llorar mientras duró el sismo, los dientes le temblaban. Otros ladraron y un gato salió despavorido del restaurante La Fontaine y se escondió abajo de las mesas que están ubicadas en la vereda, según se vio en las cámaras a la hora en la que ocurrió el sismo.

El sismo se registró en el mar, a unos 12 kilómetros del balneario. Ese dato preocupó al alcalde de Atlántida, Gustavo González: "Espero que el sismo no espante a la brótola porque en los últimos días se había registrado una buena pesca", dijo. El jerarca municipal le dijo a los periodistas que estaban en el lugar que el Sistema Nacional de Emergencia (Sinae) –dependiente del Presidencia– iba a dar una conferencia de prensa en la tarde de este miércoles.

Pero, horas más tarde, la geóloga Leda Sánchez –que iba a participar de esa conferencia– dijo que al final "no pintó" y citó a los medios en su casa en la avenida 18 de julio.

Allí la experta explicó que los datos que concluyeron la magnitud y el epicentro del sismo se obtuvieron de 16 estaciones en Uruguay y 19 en Brasil. "Hoy no sabemos qué puede ocurrir en una localidad como Montevideo si el epicentro se localiza en territorio nacional", advirtió. Sobre una posible réplica, Sánchez explicó que no se puede predecir. "No sabemos cuándo va a temblar", dijo.

En Uruguay hay sismos, pero la mayoría de las veces son imperceptibles: o porque son de magnitud baja o porque ocurren alejados de zonas pobladas. Pero, el de Atlántida llamó la atención de los vecinos porque lo pudieron sentir y escuchar. ¿Por qué? Porque el sismo "es producto de reactivaciones de fallas antiguas, se pueden dar en cualquier lado. Uruguay tiene un montón de estructuras geológicas antiguas y pueden generarse roturas y movimientos", explicó Sánchez. Sin embargo, los eventos no se pueden predecir.

Nadie reportó daños en sus casas, no hubo roturas y mucho menos personas heridas, según confirmó el alcalde de Atlántida. Más bien, el sismo dejó anécdotas de quienes lo sintieron, reproches de quienes no se enteraron porque estaban durmiendo y el tema de conversación del día en la calle, en la farmacia, en el almacén y en la verdulería.