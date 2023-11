Sebastián Cal, el diputado rebelde de Cabildo Abierto que espera por una charla con Manini Ríos para definir su futuro

Había una vez, cuenta la fábula, un emperador al que le gustaban los trajes. Solía hacer gala de sus telas y colores y estaba tan deslumbrado por la vestimenta que a veces desatendía las cuestiones cotidianas del reino. A tal punto, que un buen día llegaron hasta su oficina unos impostores que se hacían pasar por sastres y le ofrecieron el mejor traje nunca antes visto con una tela especial, que, decían, se volvía invisible a ojos necios que no supieran apreciar el valor de tamaña pieza.



Los presuntos profesionales pusieron manos a la obra y entregaron su pieza. El emperador, dispuesto a pagar lo que le pidieran, al no ver nada, fingió y para no quedar como un inculto empezó a celebrar el traje invisible. No solo eso, sino que decidió utilizar esa vestimenta para su próximo desfile, y ante la adulación y vitoreo de sus ayudantes —que no se animaban a decirle que no existía tal traje— salió desnudo frente a su pueblo, que también lo celebró. Al final del desfile, a lo lejos, un niño gritó: “Pero si está desnudo” y así todo el pueblo comenzó a gritar lo mismo, pero el emperador, convencido de que su necedad no les permitía ver el traje, siguió adelante con su desfile.

“Hay una fábula que a mí me gusta mucho —dice Sebastián Cal, en su despacho de la Cámara de Diputados—, en la que el monarca termina desfilando desnudo. Cuando uno se rodea de gente que solo aplaude tiene ese riesgo, nunca fui un adulador, siempre he dicho lo que pienso y en mi concepto de lealtad está decir lo que está bien y lo que no”. Sin mencionarlo, el diputado de Cabildo Abierto se refiere al líder de su partido, Guido Manini Ríos, a quien considera una persona con buenas intenciones pero mal rodeado aunque, en el último tiempo, dice, algunas cosas le han llamado la atención. Desde hace algunos días, más precisamente desde el 8 de noviembre cuando votó el proyecto de ley de medios, el diputado de Cabildo Abierto siente que en su partido lo tienen en la mira. Porque el legislador decidió cortarse por la suya y votar lo que entendía correcto, en un proyecto que llevaba casi cuatro años en la comisión de Industria de la cámara baja. Si bien informó al partido sobre sus movimientos, Cal no tuvo en cuenta las propuestas de Cabildo Abierto, que entre otras cosas incluían una junta de imparcialidad de los medios, que el líder del partido, Guido Manini Ríos, había impulsado. Cedidas a El Observador Manini, Domenech y Cal Este legislador de Maldonado, que firmó para la creación del partido en noviembre de 2018 deslumbrado por la figura de Manini y que fue candidato a intendente por el partido en el departamento esteño, dice tener la conciencia tranquila y asegura que de lo único que se le puede acusar es de “decir lo que piensa”. “Rodearse de gente que solo dice venimos bien, venimos bien no es bueno”, agrega. La discusión sobre la ley de medios será retomada en el plenario donde Cabildo Abierto, en la voz del diputado Álvaro Perrone, introducirá cambios al texto aprobado en comisión. El Observador intentó hablar con Manini Ríos pero el senador no respondió las llamadas mientras que su asesor Marcos Methol dijo que la ley de medios “no es un tema cerrado” aunque le quitó trascendencia a las diferencias con Cal. “Él me informó de todos los pasos que dio”, dijo. No es la primera vez que Cal se desmarca de la postura mayoritaria —muchas veces unánime— de su partido. En mayo de este año puso la renuncia a disposición de Manini tras criticar a la desplazada ministra de Vivienda Irene Moreira por la entrega de una vivienda de forma directa. “Es un infantilismo”, le respondió Manini en aquel entonces, desactivando la salida. "Es de una tremenda injusticia (la adjudicación de la vivienda)", declaró el diputado en radio Viva de Maldonado y fue de las pocas voces del partido que se animó a criticar a Moreira públicamente. Cal tampoco votó la Rendición de Cuentas cuando llegó a Diputados como tercera cámara —tras haber pasado por el Senado y antes por la cámara baja— porque se oponía, entre otras cosas, a la inhibición a los fiscales que había impulsado su propio partido. Ese artículo, a la postre vetado parcialmente por el presidente Luis Lacalle Pou, establecía que los representantes del ministerio público en materia penal no podrían intervenir por un año desde el cese “en asuntos tramitados ante los organismos en los que cumplieron funciones, patrocinando o asistiendo a terceros”. Para el legislador, esa propuesta de su partido encarecía "innecesariamente el Estado". Cedidas a El Observador Cal durante la campaña a intendente El diputado, piloto comercial y empresario del rubro metalúrgico, ya no se deslumbra por la figura del excomandante en jefe del Ejército y en el último tiempo, asegura, se ha enterado de cosas no han sido de su “agrado”. En la campaña de 2019, según recuerda Cal, Manini recorría el país con una constitución siempre a mano y la mostraba en algunos actos. “Que él ahora en el libro, diga que se violó la constitución, al menos llama la atención”, señala. Se refiere al libro El comandante sin jefe, de Fernando Amado, que tiene una serie de declaraciones de Manini y, entre otras cosas, dice que participó activamente de la creación de Cabildo Abierto en 2018 mientras era comandante en jefe del Ejército, algo prohibido por el artículo 77 de la Constitución. “Si trascendía era un escándalo”, dijo Manini en el libro. Al trascender públicamente, el ahora senador dijo que él pensaba que no violó la carta magna. “Yo pienso que no violé la Constitución, porque no participé en ninguna actividad política mientras estuve en funciones”, dijo a Montevideo Portal. Cal dice seguir creyendo que Manini tiene buenas intenciones pero lamenta que en su entorno nadie lo cuestione o lo contradiga. Ahora, mientras espera por la postura de Cabildo Abierto en la votación de le ley de medios, dice que una charla definirá su futuro dentro del partido. “Creo que nos debemos una charla con Manini sobre mi continuidad en el partido”, dijo.