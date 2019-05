El dólar bajó y esta vez no fue por las ventas del Banco Central

Luego de una primer quincena de mayo bastante agitada, la operativa cambiaria de este jueves insinuó volver al normalidad. En dólar mayorista culminó la operativa con un descenso promedio de 0,15% para quedar en $ 35,187. En una jornada que involucró operaciones por US$ 25,7 millones (más acorde con el promedio diario de operativa en la plaza local) la nota la dio la no intervención del Banco Central (BCU). Es que en las primeras 10 sesiones del mercado mayorista de mayo, la autoridad monetaria había intervenido en todas con ventas importantes para mantener a raya el tipo de cambio y evitar que se disparara de los $ 35 en el segmento mayorista. Hasta este miércoles, el BCU realizó ventas con sus reservas en el mercado spot por US$ 383 millones.

Por su parte, en la pizarra al público del BROU el la moneda estadounidense prácticamente cerró estable con una baja de apenas 1 centésimo este jueves y quedó a $ 34,47 para la compra y $ 35,97 para la venta. En los cambios privados la divisa se mantenía en una franja de $ 36,10-36,20 en la punta vendedora.

Aun con un rol activo del BCU buscando sujetar la devaluación del peso uruguayo, la divisa estadounidense arrastra una apreciación de 1,5% en el tramo mayorista en mayo y de 8,6% en el acumulado anual. El Banco Central señaló este lunes que la brecha observada entre el Tipo de Cambio Real (TCR) y el nivel determinado por sus fundamentos macroeconómicos “comenzó a corregirse”, según el reporte trimestral de Política Monetaria correspondiente al primer trimestre del año.

Además, señaló que la rentabilidad del sector exportador “se ha mantenido relativamente estable” durante 2018.

Semanas atrás el presidente del BCU, Alberto Graña había señalado durante una conferencia organizada por Somos Uruguay que dejando a un lado la situación regional, el tipo de cambio está “en niveles razonables” respecto a los principales competidores.

“Nadie puede decir en su sano juicio ´vamos a seguir el ritmo depreciatorio de Argentina´, porque quiere decir que estaríamos en problemas similares a los de ellos. Si vemos lo extra regional el panorama cambia Hemos tenido una ganancia de competitividad en términos de tipo de cambio real efectivo”, apuntó el jerarca.

Argentina y Brasil con cierres dispares

El peso argentino se despegó este jueves (al igual que Uruguay) del resto de las monedas regionales que se depreciaron, en especial el real brasileño que perdió hasta 1% sobre las 4 unidades por dólar. El tipo de cambio se depreció en Brasil por tercer día consecutivo por el clima de incertidumbre política que percibe el mercado sobre el éxito de la reforma previsional que impulsa el gobierno de Jair Bolsonaro.

El dólar mayorista perdió 20 centavos en la vecina orilla y finalizó en los 44,80. En el mercado minorista, el billete mostró una operatoria similar y cayó 20 centavos respecto del cierre del miércoles con lo que se colocó en los 45,80 en las pantallas del Banco Nación (BNA).

En tanto, el índice dólar subió a su mayor nivel en caso dos semanas frente a una cesta de monedas. Datos del sector de viviendas en Estados Unidos mostraron que la construcción de casas creció más que lo esperado en abril, mientras que los subsidios por desempleo cayeron más que lo previsto, apuntando a una fortaleza sostenida del mercado laboral que podría apuntalar a la economía.

Sin embargo, hay muchos riesgos geopolíticos en Oriente Medio con Irán y la guerra comercial en curso con China, que podría llevar a la búsqueda de activos de refugio seguro en el corto plazo, agregó Turro. El gobierno de Donald Trump prohibió el miércoles que Huawei compre tecnología estadounidense clave sin una aprobación especial y vetó sus equipos de las redes de telecomunicaciones del país por motivos de seguridad nacional.

Con El Cronista y Reuters