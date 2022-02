El dólar no encuentra piso, pierde 2,8% en el año, y exportadores elevaron "preocupación" al Banco Central

La racha bajista del tipo de cambio en Uruguay no parece encontrar su piso aún. Este martes, el dólar mayorista cayó 0,46% en el promedio de las transacciones, que quedó en $ 43,45, mientras que la última operación se pactó a $ 43,40 a través de Besva. En total, se operaron US$ 18,5 millones y no hubo intervención directa de la autoridad monetaria. De esta forma, el dólar cae 2,8% en el acumulado del año ($ 1,25) frente al peso uruguayo. Para encontrar un tipo de cambio en estos niveles, hay que remontarse a principios de octubre del año pasado.

En la pizarra al público del BROU, el dólar quedó a $ 42,15 para la compra y $ 44,55 para la venta, 35 centésimos por debajo del cierre del lunes. En ese contexto, una delegación de la Unión de Exportadores del Uruguay (UEU) mantuvo este martes una reunión de trabajo con las autoridades del Banco Central (BCU), instancia que ya han mantenido en oportunidades anteriores para abordar el tema competitividad. Uno de los temas que estuvo sobre la mesa fue la preocupación de los exportadores por la tendencia que viene mostrando el tipo de cambio desde inicios de año. La responsable de Asesoría Económica de la UEU, María Laura Rodríguez, dijo a El Observador que se planteó al Banco Central la "preocupación" por la caída del tipo y el "temor" de que esa tendencia continúe si los inversores optan por cambiar sus portafolios de inversión de dólares a pesos, algo que podría acentuar la trayectoria actual de la moneda estadounidense en la plaza local. Precisamente, una emisión de deuda en pesos nominales que licitó el Ministerio de Economías y Finanzas (MEF) volvió a tener una fuerte avidez por parte de los inversores para la Nota del Tesoro con vencimiento en 2025 (3,5 años de plazo) por $ 700 millones. La demanda fue casi seis veces superior a ese monto: $ 3.926 millones (unos US$ 90 millones). En vista del fuerte apetito de los inversores, el MEF hizo uso de la opción y aceptó hasta el doble del monto ofertado: $ 1.400 millones (unos US$ 32 millones). La tasa de interés de corte de esa licitación fue de 8,46% anual, 0,4 puntos por encima del 8,10% que pagó en la licitación de esa misma nota en diciembre pasado. Sin indicios de capitales golondrina Tras la primera reunión del año del Comité de Política Monetaria (Copom) en enero, tras la cual el Banco Central (BCU) resolvió elevar la tasa de interés en 75 puntos básicos, a 6,5%, porque consideró conveniente que se "acentúe los esfuerzos para alcanzar los objetivos inflacionarios", algunos analistas advirtieron por un posible carry trade, una práctica que se utiliza para ganar dinero mediante el diferencial de tasas de interés entre divisas. La estrategia de esos capitales golondrina (como se los conoce) de corto plazo consiste en vender dólares en el mercado cambiario local e invertir en pesos —a través de las licitaciones semanales de letras de regulación monetaria (LRM) que realiza el BCU para sacar liquidez del mercado— con la expectativa de obtener una buena rentabilidad, para luego convertir el importe nuevamente a la moneda de origen. Una eventual entrada de divisas extranjeras a la plaza local con fines especulativos puede bajar el tipo de cambio, generando una pérdida de competitividad. Sin embargo, al cierre del primer mes con el efecto suba de tasas, ese efecto no se vio. Según el medio especializado en finanzas Personal Sherpa, "la tenencia de inversores no residentes en LRM del Banco Central se ubicó a fines de enero en 0,26% del total circulante, un mínimo en al menos 5 años". El BCU viene subiendo la tasa de interés desde agosto pasado. Tenencia de inversores no residentes en LRM -@BancoCentral_Uy- se ubicó a fin de 01/2022 en 0.26% del total circulante, mín. en al menos 5 años. A pesar de incrementos en TPM desde 08/2021 y las advertencias x carry trade, la posición siguió cayendo. 1/2 https://t.co/WT36RCwV7B pic.twitter.com/PDIYTUe4LK — Personal Sherpa - Finanzas e Inversiones (UY) (@psherpa5) February 8, 2022