Luego de algunos años de tregua, la ciudad de Paysandú volvió a padecer el avance del río Uruguay sobre su zona costera y más allá. Con el río por encima de los siete metros y medio, los damnificados por la inundación superan las 1.300 personas: la gran mayoría ha sido autoevacuada, y solo un puñado se encuentra en refugios.

En las últimas cuatro semanas, el río ha avanzado –aunque a veces de forma lenta– sistemáticamente, ganando centímetros cada día. Hoy, la zona costanera se encuentra bajo agua casi en su totalidad: no hay acceso por ese lado hacia el puente internacional General Artigas, la calle que accede al Anfiteatro del Río Uruguay se muestra inundada, la nueva rambla sobre playa Park está tapada y el puerto cerró sus puertas.

Guillermina Urrutia

Los clubes deportivos también sufren por la anegación: el Remeros está rodeado de agua, y el Yacht Club y el Pescadores trasladaron casi todas sus embarcaciones deportivas hacia otros lugares. De cualquier modo, las más complicadas son las familias que deben moverse por la crecida del río Uruguay.

Elbio Miguel Francolino, que vive hace 25 años en la zona portuaria –detrás de un complejo de canchas de fútbol y frente al antiguo Colegio Don Bosco (todo bajo agua)–, es uno de los autoevacuados y se instaló a una cuadra de allí en una carreta con la que solía hacer fletes.

“De acá no me muevo”, aseguró con firmeza. “Si te vas, cuando volvés no encontrás nada. No podés con los rateritos de la vuelta”, resaltó respecto a un punto clave para no abandonar el hogar por más agua alrededor: la seguridad. “Si no se queda alguien acá, no me puedo ir”, insistió.

En esa carreta, vive junto a su hijo de 12 años. Por mucho tiempo, Francolino trabajó como zafral en el puerto. Pero eso ya no sucede y ahora la pelea con las changas. “Lo que venga”, dijo. De igual modo, no puede retomar los fletes porque la yegua, con la que suele tirar la carreta y que por allí pastaba, se encuentra preñada.

En el paseo costero, en el que se ven zonas de juego cubiertas de agua, algunos residentes de allí eligieron una opción similar: armaron carpas, la mayoría de ellas entorno al complejo deportivo Irene Sosa. Y todas con baños químicos al lado, provistos por la Intendencia departamental.

Guillermina Urrutia

Más hacia el suroeste, en un área más urbana como avenida Brasil, donde desemboca el puerto de Paysandú y atraviesa la pintoresca plaza Colón –todo bajo agua, claro–, los vecinos se han ido autoevacuando, en tanto algunos analizan el momento de salir, si es que tienen que hacerlo, ante el avance del río. Una familia, en la equina de esa arteria con Paz, tiene su casa rodeada de agua desde el sábado pasado. El agua todavía no entró.

Tienen todo preparado para evacuar –como los muebles cubiertos con grandes bolsas de nylon– pero esperan no hacerlo. Por todo lo que implica una mudanza temporaria y por la seguridad, “ese es el gran tema”, comentó uno de ellos mientras arreglaba una moto.

Del otro lado de la esquina, se ubica un centro de rehabilitación deportiva, que cuenta con el típico trajín de asistentes. Si el agua avanza, aunque no tengan que irse -al edificio se accede a través de una escalera tras pasar el zaguán, lo cual brinda una barrera-, puede afectar el funcionamiento. “Estamos viendo qué hacer, si tenemos que alquilar en otro lugar. Porque tenemos pacientes en la mitad del proceso de recuperación”, señaló el fisioterapeuta Renzo Minetti.

Guillermina Urrutia

De acuerdo a la última actualización del Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (Cecoed), brindado a El Observador por el secretario de la Intendencia Fermín Farinha, el río Uruguay se encuentra “estacionado” en los 7,57 metros. Este lunes, El Telégrafo informó que la represa de Salto Grande situó el máximo probable en 7,80 metros la crecida en los próximos días.

También en base a datos del Cecoed, son 1.306 personas las autoevacuadas (815 mayores y 491 menores). Los evacuados en refugios suman 20: 13 en el gimnasio del Liceo 1 (6 mayores y 7 menores) y 7 en el refugio del Mides (todos hombres).

Mientras tanto, la incertidumbre se concentra en la cantidad de agua que provenga desde “arriba”, desde el Alto Uruguay, y que la represa de Salto Grande deja correr hacia el sur. Se esperan más lluvias por aquellas zonas, por lo que la situación de inundación en Paysandú se puede prolongar.