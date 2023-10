El duraznense que ganó un premio nacional y sueña con emprender siendo artista

Andrés González Nin ganó el concurso nacional Sembrando Arte 2023 luego de pintar ñandúes, animales que ve frecuentemente en su departamento natal, Durazno, mientras viaja a un liceo rural a dar clases de arte. Es profesor de comunicación visual y plástica y sueña con tener un emprendimiento de arte en el que pueda mostrar sus pinturas, aunque ver al arte como negocio es algo que presenta desafíos, reconoció.

Desde hace varios años se desarrolla en el ambiente artístico, principalmente pintando retratos, pero este año, aunque no se tenía mucha fe –confesó– se animó a pintar algo más, algo que tuviera que ver con costumbrismo nacional, paisajes y el interior, y fue uno de los 500 pintores amateurs que se presentaron en el concurso de arte organizado por el Programa Sembrando.

Premiamos a los artistas amateurs seleccionados a través del Concurso Sembrando Arte 2023 🤩.



El jurado integrado por Philip Davies y Fito Sayago eligió “Ñandús en la pradera” del duraznense Andrés González Nin como la obra ganadora nacional del Concurso Sembrando Arte 2023+ pic.twitter.com/n9ly0gQL37 — Programa Sembrando (@sembrandouy) September 27, 2023

"Al principio no me tenía mucha fe, pero después recurrí a una frase muy cierta: "no hay peor gestión que la que no se hace"', contó a Café & Negocios.

Fue así que inspirado en esas aves de gran porte que ve frecuentemente en el campo y en las imágenes que un amigo fotógrafo había hecho una vez, decidió pintar ñandúes en una pradera. Pintó con un estilo impresionista, con pinceladas bien marcadas, casi cuadradas; le llevó poco menos de un mes de trabajo terminar la obra y con eso se convirtió en el ganador del concurso y fue halagado por los jurados Fito Sayago y Philip Davies.

La obra de Andrés fue elegida la mejor del país y por eso el joven ganó un premio de US$ 1.000, y la posibilidad de participar de tres exposiciones junto a otras 18 obras más, una por cada departamento.

Andrés fue reconocido por el jurado y el equipo del Programa Sembrando.

Descentralizar el emprendedurismo

"Sembrando se enmarca en una política de descentralización, siempre están ofreciendo oportunidades para la gente del interior", comentó sobre el programa impulsado por Lorena Ponce de León que tiene como objetivo fomentar el desarrollo del emprendedurismo en todo el país.

Andrés González Nin ama su pueblo y su trabajo, aseguró, y está convencido de que quiere trabajar cerca del arte. Emprender en este rubro "es difícil como con cualquier emprendimiento, pero algo que me llenó de inspiración fueron las palabras de Fito Sayago y Philip Davies, que todo es cuestión de ponerse las pilas y buscarle la vuelta", comentó y agregó: "Es difícil pero sí se puede".

Actualmente Andrés está trabajando en una serie de cuadros relacionados con el paisajismo y tiene la intención de hacer su primera exposición. Según dijo, "toda la instancia con Sembrando fue fantástica, porque me abrió un montón de puertas y eso me inspiró y me dio ganas de seguir pintando".

A propósito indicó que si bien muchas veces en la capital parece haber más oportunidades que en interior del país, contar con programas como Sembrando ayuda mucho a quienes quieren entrar en el mundo del emprendedurismo. Al mismo tiempo remarcó que iniciativas como estas, en las que se puede intercambiar con colegas y referentes, son "muy enriquecedoras".

Hacer del arte su negocio "es un sueño y una meta" hacia la que Andrés quiere ir, y aunque todavía le falta un poco de camino, tiene la certeza de estar bien direccionado.