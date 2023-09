El duro cruce entre el Conejo y Coti Romero en el Bailando 2023: "Hace tiempo que no me conocés"

El martes hizo su debut en la pista del Bailando 2023 el Conejo Quiroga junto a su bailarina Martina Peña y brillaron con su presentación. Recibieron uno de los puntajes más altos hasta el momento y sorpendieron al jurado.

Pero antes de iniciar el baile, se generó un duro cruce entre el Conejo y Coti Romero, su ex novia y también participante de Gran Hermano.

Coti estaba presente en el streaming de bailando, cuya cabina de transmisión está a metros de la pista de baile, por lo que Marcelo Tinelli aprovechó para preguntarles sobre su relación.

Cruce entre Coti Romero y el Conejo Quiroga en Bailando 2023

"¿Por qué se separaron con Coti?", indagó Marcelo mirando a el Conejo. "Los veía como una pareja muy consolidada y justo se separaron"

"Cosas de pareja", respondió el ex Gran Hermano. "Hubo algo ahí que veníamos pecheando hace un tiempito. Cuando el amor llega de pronto..."

"¿Se va de pronto?, preguntó un filoso Tinelli.

"No, no se fue el amor, no funcionó", respondió.

El conductor entonces le preguntó si él seguía sintiendo amor por ella, a lo que él respondió que sí: "Sí, yo tengo mucho amor".

Y entonces Tinelli lo invitó a cantarle una canción. Fue entonces cuando Coti salió al cruce: "No va a tener los huevos suficientes para cantarme".

El Conejo le dedicó entonces la canción Amada Mía de Ulises Bueno: "Un día se fue, no me lo esperaba, guardó su equipaje, recuerdos e historias privadas que solo ella sabe. Me quedé sin abrazarla para siempre. Por creerme que soy fuerte, si no estás no sé quién soy."

"¿Te emocionó la cancion?", le preguntó Marcelo a Coti. "Está buena la cancion, sí", respondió indiferente.

Pero el Conejo no se hizo esperar: "Es fea tu contestación porque por fuera sos otra persona. Se hace la dura pero no es dura".

"¿Y como sabés eso? Hace tiempo que no me conocés".

Pero el Conejo fue rotundo: "No voy a contestar, soy un caballero".

