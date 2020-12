El efecto covid-19 en Tres Cruces: asientos libres y andenes con pocos ómnibus

A diferencia de otros 24 de diciembre, la terminal de ómnibus de Tres Cruces estaba tranquila. Pocos ómnibus, varios asientos libres en el sector de espera y casi ninguna fila en los locales de las agencias de transporte. Así era el panorama este miércoles por la mañana, y el movimiento de gente recordaba más al de un día de entre semana previo a la pandemia que al de una de las jornadas más movidas del año. “Si observás los andenes, te das cuenta de que para ser un 24 la terminal está prácticamente vacía”, ratificó Pablo Saraví, jefe de Torre de Control de Tres Cruces, quien indicó a El Observador que la cantidad de ómnibus (contando arribos y partidas) es de un 12% por debajo del año pasado.

“Uno podría decir que es una buena cifra para lo que es la situación de pandemia que estamos viviendo, sin embargo, tenemos que recordar que el aforo de los ómnibus se redujo a menos de la mitad”, indicó. Hasta la semana pasada, el reglamento vigente del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) permitía que los ómnibus viajaran con todos sus asientos ocupados y con 10 personas de pie, pero desde el lunes 21 de diciembre, el aforo se redujo aún más: no pueden ir personas de pie y solo serán ocupados el 50% de los asientos.

Gonzalo y Jaliet desayunan mientras esperan la hora de su partida. Viajan a Tacuarembó a pasar las fiestas con la familia de él y les costó mucho conseguir un pasaje. “Fue una tranza porque primero no había pasaje, luego no había horarios, luego había solo un pasaje y no dos. Empezamos a buscar el lunes de la semana pasada”, contó Jaliet y agregó que, aunque son pareja, tienen que ir sentados en asientos separados.

Otros pasajeros consultados han tenido más suerte para conseguir sus pasajes, pero en casi todos los casos, lo habían sacado con una semana o más de anticipación.

Control interno

Diego Battiste

Además de las medidas dispuestas por el MTOP, Tres Cruces implementó algunas adicionales para evitar aglomeraciones y cuidar de quienes entren en el edificio. Entre ellas, la división en dos sectores en el área de andenes: uno que abarca a las plataformas que van del uno al 10, destinadas exclusivamente para arribos, y otra que va de la 11 a la 41, para quienes parten.

Por otro lado, para evitar cruces de personas, los pasajeros que llegan a la terminal deben retirarse por la puerta que da a la calle Ferrer Serra.

Otra de las medidas es dejar un andén por medio entre coches o cada dos coches, para así evitar aglomeraciones en el momento de guardar el equipaje. Saraví recomienda a los pasajeros a que se fijen en las pantallas en qué plataforma estará su coche antes de acceder en la zona de andenes, para que puedan ir directo sin deambular y así, evitar desplazamientos innecesarios.

“También le estamos pidiendo la colaboración a los pasajeros en cuanto a venir a la terminal minutos antes de la salida de su ómnibus, y no una hora antes, para que la permanencia sea la necesaria”, agregó.

El MTOP dispuso que todas las empresas de transporte cuenten con teléfonos para que aquellos pasajeros que suben en ruta puedan comunicarse para avisar en qué sitio subirán y así contar con un lugar, por lo que se recomienda a la población a que haga la reserva correspondiente con la mayor anticipación posible.

Personal del ministerio realiza inspecciones en todos los coches de la terminal, verificando “que se cumplan todas las medidas: aforo, uso de tapabocas, que el ómnibus cuente con el listado de quienes están viajando en el coche para hacer trazabilidad si se detecta algún caso”, dijo Saraví.

Futuro incierto

Diego Battiste

De acuerdo a las estadísticas de años anteriores, el movimiento en Navidad y Fin de Año es casi el mismo. “Si el comportamiento de las personas sigue igual, estimo que en fin de año vamos a tener un movimiento muy similar al que tenemos hoy”, dijo el jefe de Torre de Control, por lo que se repetiría la cifra del 12% menos de coches con respecto al año anterior.

Sin embargo, la situación atípica que se está viviendo hace que sea difícil hacer un pronóstico certero. Y eso mismo aplica a la predicción para el 2 de enero, fecha que suele ser la de mayor movimiento del año.

“Habitualmente confluye la gente que está retornando de la fiesta de Fin de Año con la que está comenzando sus vacaciones. Aún no tenemos una previsión para el 2 de enero, pero creo que va a ir todo de la mano a lo que vaya pasando en los próximos días con las cifras de coronavirus”, señaló Saraví.

Un dato a destacar es que los nuevos horarios de verano, que comenzaron a regir el 21 de diciembre, no implicaron un incremento en la cantidad de servicios con respecto a los que se manejaban en horario de invierno, cosa que sucede habitualmente, sobre todo, para la zona este del país.