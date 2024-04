Rocío Pardo se sintió incómoda cuando le consultaron sobre Rufina, la hija de su pareja Nicolás Cabré

Desde hace varios meses, Nicolás Cabré y Rocío Pardo fortalecen su relación. Se conocieron en Villa Carlos Paz durante la temporada teatral, donde Cabré protagonizaba "Los mosqueteros del rey" y Pardo brillaba en "Pabellón Tornú". Aunque al principio no hicieron pública su relación, algunos indicios dejaron entrever lo que estaba sucediendo. La confirmación llegó cuando Cabré dejó un emoji de corazón rojo en una publicación de Rocío en su cumpleaños, utilizando una foto de la torta como señal de que algo especial estaba ocurriendo entre ellos.

Pocos días después, ambos decidieron hacer oficial su relación con varias fotos juntos que evidenciaban que estaban compartiendo un camino juntos. Estas imágenes confirmaron su reciente noviazgo, mostrándolos sonrientes, abrazados y mirando a la cámara en primer plano en una, mientras que en la otra se los veía al aire libre, abrazándose más intensamente y dándose un beso. En el pie de foto, escribieron "Sobran las palabras", desatando una avalancha de likes y felicitaciones en los comentarios.

Con el paso del tiempo, la pareja optó por mantener un perfil bajo respecto a su relación. Mientras Cabré prefirió mantenerse en silencio, la bailarina decidió brindar algunas entrevistas para programas de televisión, aunque sin entrar en muchos detalles. Durante una entrevista en "Socios del Espectáculo" este miércoles, Rocío vivió un momento incómodo cuando la cronista del programa le preguntó sobre su relación con Nicolás. “¿Cómo está el corazoncito porque vimos por ahí una foto con Nico Cabré? Cómo fue que se conocieron?”, a lo que Pardo sonrió y admitió que estaban muy contentos y que se conocieron durante la temporada de verano.

“¿Y cómo arrancó ese noviazgo, él te invitó a salir?", siguió la periodista. “No, no voy a dar muchos detalles. Estoy muy feliz, estoy en un momento muy lindo", respondió la bailarina. Sin embargo, la entrevista se tornó aún más incómoda para la joven cuando la cronista le preguntó si le gustaría convivir con su novio. Entre risas y nerviosismo evidente, Rocío respondió: "Cuántas preguntas" para luego admitir que "estaban muy bien".

Posteriormente, la joven abordó cómo enfrenta los comentarios sobre su relación, especialmente porque Cabré es ampliamente conocido. “No me llevo muy bien con las redes sociales”, confesó. "¿Y estás enamorada?", volvió a preguntar la cronista. "Estoy muy contenta", respondió Rocío nuevamente, sin abordar directamente la pregunta.

Finalmente, la entrevista llegó a su fin con una pregunta que la incomodó aún más: "Bueno, ¿con Rufi cómo te llevas?", y en ese momento la novia de Cabré fue firme: "¡Ay no, tanto no voy a contar!. Prefiero algunas cositas guardar para nosotros, estamos muy contentos, estoy muy contenta", respondió rápidamente hablando por ambos. Sobre el futuro, si planeaban casarse o tener hijos, prefirió no entrar en detalles. "Bueno, bueno, no sé... Estamos muy bien", dijo mientras giraba rápidamente la cabeza y se golpeaba con la cámara de un camarógrafo que estaba detrás. "¡Uy, perdón!", se disculpó de inmediato y no agregó más detalles. "¿Vos lo soñas eso?", "Yo... no sé, vivo muy lo que me está pasando hoy y ojalá, ojalá estemos bien", concluyó sonriendo.