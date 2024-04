Laurita Fernández rompió el silencio sobre su relación con Nicolás Cabré: ¿era tóxico?

Tiempo después de haberse separado de Nicolás Cabré, con quién tiene una niña llamada Rufina, Laurita Fernández comentó como fue su relación.

Al ser consultada por Rodrigo Lussich, conductor de Socios del Espectáculo, sobre si Cabré tenía actitudes tóxicas con ella, respondió que "no. Si me ha pasado de ir dándome cuenta a través de los años qué me hace bien a mí y qué no".

“Pero no porque el otro tenga una falla o algo que no catalogue de tóxico, sino en ceder en un montón de cosas que después me di cuenta que no era feliz de esa manera”, explicó.

Nicolás Cabré confirmó públicamente su relación con Rocío Pardo: la primera foto

Durante el último verano surgió uno de los romances más comentados. Nicolás Cabré y Rocío Pardo coincidieron en la cartelera de Carlos Paz, y hacia la mitad de la temporada comenzaron a circular los primeros rumores. Cabré protagonizaba "Los Mosqueteros del Rey", una de las obras más exitosas en la plaza cordobesa, mientras que Pardo participaba en el espectáculo "Pabellón Tornú". Los primeros indicios de su relación sorprendieron al público.

Una fotografía que los mostraba juntos reveló una historia que empezaba a gestarse, lo cual encendió las alarmas de la prensa y del público en general. Aunque Pardo lo negó en una entrevista con "Intrusos", mostrando cierta picardía que sugería que no quería ocultar mucho. Por su parte, Cabré mantuvo su característico bajo perfil, evitando hacer comentarios al respecto y utilizando sus redes sociales principalmente para compartir asuntos profesionales, sus rutinas de entrenamiento y momentos junto a Rufina, su hija con Eugenia "La China" Suárez.

Sin embargo, a mediados de marzo, la situación tomó un giro más evidente. Durante el cumpleaños de Pardo, Cabré dejó un comentario con un corazón en la foto de la torta que ella compartió en sus redes sociales. En una publicación conjunta, el actor y la bailarina confirmaron su relación compartiendo dos fotografías románticas. En una de ellas se los ve sonrientes, abrazados y mirando a la cámara en primer plano. En la otra, aparecen abrazados con mayor intensidad, probablemente antes o después de darse un beso. "Sobran las palabras", escribieron, como dejando claro que no desean responder más preguntas al respecto.