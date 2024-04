Raquel Mancini fue lapidaria con Andy Kusnetzoff: "Me tiene que pedir perdón"

Raquel Mancini experimentó tanto momentos de gloria como momentos difíciles a lo largo de su vida. Una vez considerada un ícono de la moda en los años 90, ahora revela haber sido víctima de bullying mediático y violencia de género.

Durante su aparición en el programa Noche al Dente de América TV, Mancini compartió que optó por alejarse de la exposición pública durante años debido a las burlas que recibió después de someterse a una cirugía estética en los labios décadas atrás. "Se cagaron de risa de mí. Me alejé de los medios por el bullying que me hicieron. Hay gente que todavía me tiene que pedir perdón, por ejemplo, Andy Kusnetzoff", declaró enérgicamente.

"Él se rió mucho de mí cuando hacía CQC. Y cuando yo trabajaba para la radio y estaba de notera, en pleno acto de la CGT, me dijo: 'qué hacés acá, Mancini'. Y le respondí: 'Estoy haciendo lo mismo que vos, ¿no me ves que estoy con un micrófono y un grabador?'. Y lo ponían al aire y se reían", afirmó.

"¿No lo volviste a cruzar en el último tiempo?", preguntó Fer Dente en su programa. "No, no me lo crucé. Me llaman todos los años cincuenta veces para ir al programa y no voy a ir nunca. Eso no se lo perdono. Sufrió mi familia, sufrí yo y las personas que me quieren. Hay un límite, no me jodan más, ya no dejo que me jodan más. El límite lo pongo yo", concluyó Mancini.

En otra parte de la conversación con Fer Dente, el presentador le preguntó a la invitada sobre sus relaciones pasadas con personas famosas. Entre risas, la exmodelo respondió afirmativamente antes de aclarar que actualmente está soltera.

El anfitrión indagó sobre una cita que supuestamente tuvo con Facundo Moyano, a lo que Mancini respondió con humor: "Habrá sido hace un año y medio, fue un embole". Luego, compartió que el encuentro fue organizado por una amiga en común. "Nos vimos cara a cara, él estaba en un impasse [en su relación con Eva Bargiela], bien de papeles. Fuimos a un lugar público, pero si no querés, no te ven, nadie se entera de nada", describió sobre ese breve episodio.

Raquel Mancini explicó por qué no tuvo hijos y confesó haber sido víctima de violencia de género

Desde ser la portada de todas las revistas hasta elegir el ostracismo por propia voluntad, así se puede resumir la trayectoria de Raquel Mancini, una de las icónicas modelos de los primeros años 90 que hace tiempo decidió mantenerse alejada de los medios de comunicación. En enero de este año, sorprendió al ser invitada como panelista en LAM por unos días, y esta semana reapareció al conceder una entrevista completa en Noche al Dente.

Durante la conversación, recordó brevemente su relación con Martín Seefeld. "Me casé de blanco y todo con Martín. Fue una linda relación y hoy tenemos muy buena onda, es un divino. Yo tenía 19 y él 23 cuando nos casamos, era re chiquita. Estuvimos tres años y estuvo bien, pero cada uno va creciendo, cada uno fue por su lado... Al día de hoy, nos seguimos hablando, nos saludamos para los cumpleaños", relató Mancini.