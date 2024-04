Gran Hermano estallado tras la nominación: Furia a los gritos con Coti Romero

Anoche se llevó a cabo la gala de nominación en Gran Hermano (Telefe), donde Bautista Mascia recibió un increíble beneficio que luego causó algunas discusiones entre el resto de sus compañeros.

Una vez terminada la gala, algunos de los participantes se encontraban reunidos en la cocina y Furia decidió hacer un picante descargo que desató inmediatamente la bronca de Coti Romero.

“Agradezco que te haya tocado a vos porque llevas mucho tiempo acá y no tenés información del exterior, eso es muy válido. Nosotros no sabemos nada, todo el mundo entra acá y sabe de todo. Me siento súper subestimada”, comenzó diciendo Juliana.

Y completó: “Algo es algo, no sé si es recontra valioso, pero es una nominación y al menos pudiste absorber algo. Hay gente que está aquí, en mi casa, caminando como si nada, sabe todo y para cuidarse no te dice nada, pero sabe hasta quién es tu hermana. Es re loco, yo me quedo re flasheada, uno no sabe la repercusión que tiene esto”.

En ese momento, saltó Coti y deslizó: “Bienvenida a Gran Hermano”. “No, bienvenida vos a Gran Hermano, espero que la estés pasando bien”, retrucó Furia.

“Sí, aquí en mi casa de nuevo. De última, te doy la bienvenida yo a ti. Y... ¿Qué tiene de malo saberlo todo? Es Gran Hermano el que decide y tú entras”, continuó la correntina, y Juliana aseguró: “De todas formas, es solo un comentario que hago, no es para que lo tomes a mal. Cada vez que hablo contigo, saltas a la yugular y es como ¿no puedo expresarme, hablar y conocerte? Estaría bien”.