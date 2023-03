La modelo Raquel Mancini sufrió una descompensación y está en terapia intensiva

La modelo Raquel Mancini sufrió una descompensación en su domicilio este domingo, por lo que debió ser trasladada de urgencia al Hospital Fernández, ubicado en la Ciudad de Buenos Aires. Actualmente se encuentra en terapia intensiva, y los médicos están enfocados en la mejora de su cuadro clínico.

La información fue revelada por Intrusos, el programa de espectáculos del canal América, y en el que su cronista Pablo Layus detalló que, según su información, la familia mantendrá el hermetismo al respecto de la evolución de Mancini, pero que "trajeron algo de tranquilidad".

"Desde el hospital trajeron algo de tranquilidad, me dijeron que estaba bien, recuperándose y esas son buenas noticias", dijo Layus en su salida al aire esta tarde.

Por su parte, la periodista Karina Iavícoli remarcó que estuvo en contacto con Augusto, uno de los hermanos de la ex modelo. "Hace tiempo que no viene bien. Su hermano Luis es quien la encontró en su departamento el domingo."

"Como no contestaba el teléfono fueron a verla. Estaba tirada en el piso, balbuceando, no podía moverse. Ella en la calle se maneja con un andador", añadió la panelista, quien detalló que desde su círculo familiar esperan que el episodio sea pasajero y que muy pronto la pasen a una sala común.

Los problemas de salud de Raquel Mancini

La modelo ya había padecido diversas complicaciones en su estado de salud. En 2016 tuvo que lidiar con una internación por una neumonía, y un cuadro de Gripe A la tuvo en grave estado con posterioridad.

"Es algo positivo, le agradezco a Dios, es un milagro, la gente se muere de Gripe A. Hay casos que con la actualidad se tapan, hay que vacunarse, no es joda, estoy feliz de que Dios me dio esta segunda oportunidad y no lo voy a dejar pasar por nada, voy a vivir a full", había señalado Raquel en aquella oportunidad.

Sin embargo, la modelo padeció episodios severos con anterioridad.

En 1996 estuvo en coma por unos días, luego de una descompensación sufrida durante una lipoaspiración. El stress generado en el proceso desembocó en una úlcera en el intestino delgado, que tuvo que ser extraída quirúrgicamente. A su vez, Mancini se fracturó la tibia y peroné en 2008, mientras practicaba su debut para Patinando por un Sueño.

Su relación con el polémico Dr. Lotocki

Una de las particularidades que tuvo en los últimos años fue que Mancini se atiende con regularidad con Aníbal Lotocki, el doctor acusado por mala praxis por varias modelos, entre las que se destaca Silvina Luna.

Según detalló en su momento, mantenía un tratamiento ortomolecular, a la vez que recibía vitaminas y aminoácidos para no enfermarse, dadas las complicaciones de salud que había padecido con anterioridad y por su bajón anímico producto de la muerte de su padre.

"Trabajamos en coordinación con mi médico por el tema de la Gripe A que tuve el año pasado. Me inyectan aminoácidos, vitaminas y esas cosas. Todo hablado con profesionales", comentó Mancini.

A pesar de las denuncias contra Lotocki, la ex vedette defendió el tratamiento del médico: "No me había atendido con él y la verdad que me pareció buena persona. De todas formas, no me hice ninguna operación con él ni pienso pasar por el quirófano. Pero con el tema de mi papá y con este clima te podés agarrar cualquier cosa. Confío en él y no me quiero meter en el tema de las denuncias: hasta donde yo sé, lo absolvieron de todo".

El Cronista/RIPE